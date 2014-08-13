Чиновники «нагрели руки» на спутниковой связи

Согласно приговору Центрального районного суда г. Тюмени 36-летнему Андрею Гусеву назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 61-летний Юрий Грязнов осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Напомним, что в 2008 году правительство Тюменской области планировало для своих нужд приобрести передвижную станцию спутниковой связи. Гусев составил техническое задание на поставку станции, в котором завысил ее стоимость. Кроме того, он договорился с заместителем генерального директора ООО «Центр систем безопасности» Юрием Грязновым о поставке станции по завышенной цене. В результате этого станция спутниковой связи обошлась бюджету области в 15 млн рублей при ее фактической стоимости около 8,5 млн рублей. Разница в сумме 6 млн рублей была похищена Грязновым и Гусевым.
Оба поплатились за свои «пригрешения». Кроме наказания суд удовлетворил иск прокурора Тюменской области и взыскал с осужденных всю сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Тюменской области.