nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Чиновники «нагрели руки» на спутниковой связи

13 августа 2014, 12:41
Бывший начальник управления экономики строительства Главного управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Андрей Гусев и замгенерального директора ООО «Центр систем безопасности» Юрий Грязнов похитили из бюджета области 6 млн рублей.

Согласно приговору Центрального районного суда г. Тюмени 36-летнему Андрею Гусеву назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. 61-летний Юрий Грязнов осужден к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Напомним, что в 2008 году правительство Тюменской области планировало для своих нужд приобрести передвижную станцию спутниковой связи. Гусев составил техническое задание на поставку станции, в котором завысил ее стоимость. Кроме того, он договорился с заместителем генерального директора ООО «Центр систем безопасности» Юрием Грязновым о поставке станции по завышенной цене. В результате этого станция спутниковой связи обошлась бюджету области в 15 млн рублей при ее фактической стоимости около 8,5 млн рублей. Разница в сумме 6 млн рублей была похищена Грязновым и Гусевым.

Оба поплатились за свои «пригрешения». Кроме наказания суд удовлетворил иск прокурора Тюменской области и взыскал с осужденных всю сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Тюменской области.

#Новости#Чиновники#Деньги#Мошенничество#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25