Чиновники «нагрели руки» на спутниковой связи

Напомним, что в 2008 году правительство Тюменской области планировало для своих нужд приобрести передвижную станцию спутниковой связи. Гусев составил техническое задание на поставку станции, в котором завысил ее стоимость. Кроме того, он договорился с заместителем генерального директора ООО «Центр систем безопасности» Юрием Грязновым о поставке станции по завышенной цене. В результате этого станция спутниковой связи обошлась бюджету области в 15 млн рублей при ее фактической стоимости около 8,5 млн рублей. Разница в сумме 6 млн рублей была похищена Грязновым и Гусевым.