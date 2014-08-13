Через Тюмень пройдет мотопробег «отцов России»

Официальный старт мотопробега состоялся 26 июля во Владивостоке. Маршрут проходит через шесть федеральных округов, охватив 26 краевых и областных городов и 24 православные епархии. Более 15 000 километров — от Тихого океана до берегов Невы — проедут на своих железных конях мотоциклисты при поддержке мотоклубов России. По пути следования пройдут мероприятия в воинских частях, кадетских корпусах, детских домах, школах.