Через Тюмень пройдет мотопробег «отцов России»

Как сообщает областной департамент информационной политики, масштабная акция в поддержку многодетной семьи стартовала 20 июня на форуме уральской молодежи «Утро» и призвана привлечь внимание общественности к проблемам семьи, роли отца в ней, способности молодых людей брать на себя ответственность за большую семью, возрождая традиционные семейные ценности.
Официальный старт мотопробега состоялся 26 июля во Владивостоке. Маршрут проходит через шесть федеральных округов, охватив 26 краевых и областных городов и 24 православные епархии. Более 15 000 километров — от Тихого океана до берегов Невы — проедут на своих железных конях мотоциклисты при поддержке мотоклубов России. По пути следования пройдут мероприятия в воинских частях, кадетских корпусах, детских домах, школах.
В Тюмень участники приедут 21 августа, посетят Троицкий монастырь. Здесь же запланировано проведение молебна, встреча со слушателями тюменского духовного училища, общение в формате «Мужской разговор» об ответственности, традиционных семейных ценностях, позитивном отношении к многодетности. В завершение встречи состоится передача флага «Отцы Тюменской области за многодетную семью».
Финал Всероссийской акции пройдет 9 сентября в Москве, в канун открытия VIII Всемирного конгресса семей на Нахимовском проспекте. Организаторы планируют передать президенту России книги с собранными по всей стране подписями в поддержку многодетной семьи, а также выступят с предложением о введении нового общероссийского праздника — День отца, 25 октября, в день рождения благоверного князя Дмитрия Донского.
Напомним, что в Тюмени 26 июля в Тенистом сквере был официально открыт памятник отцу. Он представляет собой фигуру мужчины, который держит за руку сына, а на руках — дочку. На постаменте, на котором установлен памятник, написано: «Отцовство — это дар».