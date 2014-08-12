Злоумышленники вынесли из авто магнитолу, сабвуфер и детское кресло

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемые еще несколькими днями ранее заметили припаркованный на обочине авто, к которому долго не подходил хозяин. Молодые люди, заранее подготовившись, приехали ночью на автомобиле, который оставили неподалеку. Разбив стекло, один из злоумышленников предпринял меры, чтобы отключить сигнализацию, а затем они похитили и перенесли в свою машину: автомагнитолу, сабвуфер и детское кресло.