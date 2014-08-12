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Злоумышленники вынесли из авто магнитолу, сабвуфер и детское кресло

12 августа 2014, 10:05
В субботу ночью сотрудники ГИБДД, осуществлявшие патрулирование на территории отдела полиции № 3, заметили припаркованный автомобиль, у которого мигала «аварийка».
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УМВД

Приблизившись, стражи правопорядка увидели неизвестного, который, заметив экипаж, бросился прочь от автомобиля. Догнав молодого человека, полицейские доставили его в отдел полиции для выяснения обстоятельств, а на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе работы с 21-летним безработным подозреваемым был установлен еще один фигурант, его приятель, 25-летний также не работающий житель областного центра, которого задержали оперативники отдела полиции № 3, рассказывают в пресс-службе УМВД России по городу Тюмени.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемые еще несколькими днями ранее заметили припаркованный на обочине авто, к которому долго не подходил хозяин. Молодые люди, заранее подготовившись, приехали ночью на автомобиле, который оставили неподалеку. Разбив стекло, один из злоумышленников предпринял меры, чтобы отключить сигнализацию, а затем они похитили и перенесли в свою машину: автомагнитолу, сабвуфер и детское кресло.

Только через некоторое время стражи правопорядка установили потерпевшего, который и не подозревал, что на его транспортное средство было совершено преступное посягательство.

По данному факту в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Сотрудники полиции напоминают о том, что автомобиль очень часто подвергается вниманию злоумышленников, в первую очередь потому, что в нем на виду оставляются ценные вещи.

Телефон дежурной части УМВД России по городу Тюмени — 291–600 или 02.

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