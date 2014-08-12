За месяц газ подорожал на 1,5 рубля

Удорожание «голубого топлива» отмечено и в соседнем регионе — Омской области. По информации портала GazNews.ru, топливо газового типа в Омске подорожало почти на 10%. По данным, предоставляемым Омскстатом, в среднем в июне на территории омских заправок газ стоил не дороже 14 руб., а в июле цена среднего порядка поднялась уже до 15 руб.