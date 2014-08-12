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За месяц газ подорожал на 1,5 рубля

12 августа 2014, 17:23
На тюменских заправках стремительно дорожает газ. Только за последний месяц цена на «голубое топливо» изменилась на полтора рубля.
Сюжет
Тюмень

Согласно данным NashGorod.ru, на двух АЗС — «Газпромнефть-Урал» и «Нью Петрол Тюмень» — в середине мая газ стоил 14 и 13,5 руб. соответственно. В июне ценник поднялся до 14,5 и 14 руб., а в июле — уже до 15,5 и 14,8 руб.

На сегодняшний день на «Газпромнефти» газ стоит 17 руб., а на «Нью Петрол Тюмень» — 16,3 руб.

Удорожание «голубого топлива» отмечено и в соседнем регионе — Омской области. По информации портала GazNews.ru, топливо газового типа в Омске подорожало почти на 10%. По данным, предоставляемым Омскстатом, в среднем в июне на территории омских заправок газ стоил не дороже 14 руб., а в июле цена среднего порядка поднялась уже до 15 руб.

#Новости#АЗС#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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