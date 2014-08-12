Выиграй билет на «Неудержимых 3»

По сюжету отряд наёмников «Неудержимые» во главе с Барни Россом сталкивается лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом — одним из основателей команды. Росс был вынужден убить Стоунбэнкса после того, как тот стал безжалостным торговцем оружием, но Стоунбэнкс выжил и теперь его цель — это уничтожить «Неудержимых». Росс, чтобы помочь команде победить своего старого врага, набирает новое молодое поколение «Неудержимых».