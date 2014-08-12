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Выиграй билет на «Неудержимых 3»

12 августа 2014, 11:12
Грандиозный предпремьерный показ боевика «Неудержимые 3» состоится в кинотеатре «Киномакс» в «Кристалле» в среду, 13 августа. У пользователей NashGorod.ru есть возможность выиграть пригласительные билеты на этот кинопоказ.

По сюжету отряд наёмников «Неудержимые» во главе с Барни Россом сталкивается лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом — одним из основателей команды. Росс был вынужден убить Стоунбэнкса после того, как тот стал безжалостным торговцем оружием, но Стоунбэнкс выжил и теперь его цель — это уничтожить «Неудержимых». Росс, чтобы помочь команде победить своего старого врага, набирает новое молодое поколение «Неудержимых».

В «Неудержимых» играет поистине звездная актерская команда: Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Мэл Гибсон, Харрисон Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс и другие.

Конкурс

Мы подобрали факты из биографий актеров, которые играют в «Неудержимых 3». Вам нужно определить, о ком идет речь (один пункт — один актер) и прислать правильные ответы на адрес [email protected]

1. Спас человека, который тонул.

2. Исповедует буддизм.

3. У него пять детей.

4. Занимается прыжками в воду, играет в футбол.

5. Прошел кинопробы даже будучи с разбитым после драки лицом.

6. Продавал на улице поддельные духи, краденые драгоценности.

7. Особенности внешности и дикции — последствия родовой травмы.

8. Его кумиром был советский штангист.

9. Не платил налоги и задолжал государству больше 15 млн долларов.

10. Окончил 4 вуза. Немного говорит по-русски.

Ответы принимаются до 15:00 12 августа. Два билета получит автор первого правильного ответа, а еще два победителя будут выбраны случайным образом среди тех, кто не ошибется. В заголовке письма указывайте «Неудержимые», не забудьте написать свое имя и ник на форуме, номер телефона.

#Новости#Кино#Конкурсы#Киномакс#Ирина#Культура
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