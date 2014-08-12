Виновник аварии выплатит пострадавшей более 200 тысяч

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, днем 23 августа 2013 года 48-летний Николай Мухачев, управляя личным автомобилем BYD F3, нарушил правила дорожного движения. Он на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Московский тракт допустил наезд на пешехода. В результате аварии 63-летней женщине были причинены множественные переломы и ссадины, причинившие тяжкий вред ее здоровью. Пострадавшая была госпитализирована. До настоящего времени она проходит курс лечения и вынуждена передвигаться с помощью ходунков.