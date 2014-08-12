Виновник аварии выплатит пострадавшей более 200 тысяч

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, днем 23 августа 2013 года 48-летний Николай Мухачев, управляя личным автомобилем BYD F3, нарушил правила дорожного движения. Он на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Московский тракт допустил наезд на пешехода. В результате аварии 63-летней женщине были причинены множественные переломы и ссадины, причинившие тяжкий вред ее здоровью. Пострадавшая была госпитализирована. До настоящего времени она проходит курс лечения и вынуждена передвигаться с помощью ходунков.
25 декабря 2013 года постановлением Калининского районного суда уголовное дело в отношении Мухачева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека), было прекращено вследствие акта амнистии.
В июле 2014 года пострадавшая предъявила в Калининский районный суд к Николаю Мухачеву и его страховой компании ООО «Росгосстрах» иск о возмещении морального и материального вреда.
В дело вступил представитель прокуратуры Калининского округа. Напомним, что согласно ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью.
Представитель прокуратуры поддержал заявительницу и дал заключение об удовлетворении ее требований.
Накануне суд взыскал с Мухачева в пользу пострадавшей 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда, а также судебные расходы в сумме 3 тысяч рублей и 36 тысяч рублей со страховой компании в счет возмещения расходов на лечение.