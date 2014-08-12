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В тюменской школе установят мемориальные доски

12 августа 2014, 14:29
13 августа в 12.00, накануне празднования 70-летия Тюменской области, в школе № 38 по ул. Садовая, 64 состоится митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок выпускникам образовательного учреждения, погибшим при исполнении воинского долга.
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Тюмень

13 августа в 12.00, накануне празднования 70-летия Тюменской области, в школе № 38 по ул. Садовая, 64 состоится митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок выпускникам образовательного учреждения, погибшим при исполнении воинского долга.

В мероприятии примут участие представители администрации города Тюмени, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», а также родственники погибших.

Мемориальные знаки, которые будут расположены на фасаде здания образовательного учреждения, увековечат память трех выпускников школы № 38:

Рашид Тимерзянов (1960–1981 годы) — командир инженерно-саперного взвода, погибший при выполнении боевого задания в Республике Афганистан, награжден орденом Красной Звезды посмертно;

Андрей Кореневский (1972–1994 годы) — командир инженерно-саперного взвода, погибший при проведении общевойсковой операции во время прохождения службы в группе погранвойск Республики Таджикистан, награжден орденом «За личное мужество» посмертно;

Евгений Ташланов (1975–1995 годы) — добровольно ушел служить в Республику Чечня в 328-й гвардейский парашютно-десантный полк санинструктором, погиб при исполнении воинского долга, награжден орденом «Мужества» посмертно.

Почетный караул будут нести курсанты ТВИКУ. В честь памяти павших воинов будет звучать военный оркестр и залпы военного салюта, сообщает департамент образования администрации г. Тюмени.

Фото: http://most-dnepr.info

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