В тюменской школе установят мемориальные доски

13 августа в 12.00, накануне празднования 70-летия Тюменской области, в школе № 38 по ул. Садовая, 64 состоится митинг, посвященный открытию памятных мемориальных досок выпускникам образовательного учреждения, погибшим при исполнении воинского долга.
В мероприятии примут участие представители администрации города Тюмени, Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области», а также родственники погибших.
Мемориальные знаки, которые будут расположены на фасаде здания образовательного учреждения, увековечат память трех выпускников школы № 38:
Рашид Тимерзянов (1960–1981 годы) — командир инженерно-саперного взвода, погибший при выполнении боевого задания в Республике Афганистан, награжден орденом Красной Звезды посмертно;
Андрей Кореневский (1972–1994 годы) — командир инженерно-саперного взвода, погибший при проведении общевойсковой операции во время прохождения службы в группе погранвойск Республики Таджикистан, награжден орденом «За личное мужество» посмертно;
Евгений Ташланов (1975–1995 годы) — добровольно ушел служить в Республику Чечня в 328-й гвардейский парашютно-десантный полк санинструктором, погиб при исполнении воинского долга, награжден орденом «Мужества» посмертно.
Почетный караул будут нести курсанты ТВИКУ. В честь памяти павших воинов будет звучать военный оркестр и залпы военного салюта, сообщает департамент образования администрации г. Тюмени.
Фото: http://most-dnepr.info