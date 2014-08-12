В Тюменской области началась уборочная кампания

Кроме того, заместитель губернатора также доложил, что в десяти районах началась уборка картофеля и овощей. Судя по первым результатам, урожайность в два раза выше, чем в прошлом году.
Что касается зерна, то по словам Чейметова, в настоящее время состояние посевов ржи и пшеницы в настоящее время неплохое, однако, уборка будет зависеть от погоды и организации работ. В настоящее время 90% комбайнов готовы выйти на поля по первому сигналу, подготовлен также сушильно-сортировальный комплекс на случай повышенной влажности урожая.
Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в этом году из-за дождливого и не очень теплого лета сроки страды сместились на 10–15 суток. Пик уборочных работ скорее всего придется на сентябрь, полагают специалисты департамента АПК.
Из-за дождливой погоды также с запозданием идет заготовка кормов для животных. Тем не менее, как полагает замгубернатора, несколько сухих и теплых дней помогут аграриям нагнать график.