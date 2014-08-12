В Тюменской области началась уборочная кампания

Что касается зерна, то по словам Чейметова, в настоящее время состояние посевов ржи и пшеницы в настоящее время неплохое, однако, уборка будет зависеть от погоды и организации работ. В настоящее время 90% комбайнов готовы выйти на поля по первому сигналу, подготовлен также сушильно-сортировальный комплекс на случай повышенной влажности урожая.