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В Тюменской области началась уборочная кампания

12 августа 2014, 10:24
Три муниципальных района Тюменской области — Абатский, Упоровский и Тюменский — приступили к уборке озимых культур. Об этом на заседании президиума регионального правительства в понедельник рассказал руководитель департамента АПК Владимир Чейметов.

Кроме того, заместитель губернатора также доложил, что в десяти районах началась уборка картофеля и овощей. Судя по первым результатам, урожайность в два раза выше, чем в прошлом году.

Что касается зерна, то по словам Чейметова, в настоящее время состояние посевов ржи и пшеницы в настоящее время неплохое, однако, уборка будет зависеть от погоды и организации работ. В настоящее время 90% комбайнов готовы выйти на поля по первому сигналу, подготовлен также сушильно-сортировальный комплекс на случай повышенной влажности урожая.

Как отмечают в пресс-службе областного правительства, в этом году из-за дождливого и не очень теплого лета сроки страды сместились на 10–15 суток. Пик уборочных работ скорее всего придется на сентябрь, полагают специалисты департамента АПК.

Из-за дождливой погоды также с запозданием идет заготовка кормов для животных. Тем не менее, как полагает замгубернатора, несколько сухих и теплых дней помогут аграриям нагнать график.

#Новости#Зерновые культуры#Урожай#Департамент АПК#Алексей#Экономика
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