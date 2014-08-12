Участковый спас людей от злой собаки

Жители поселка рассказали, что раньше бездомный пес никому вреда не причинял, два раза пугал прохожих, однако никогда не бросался на людей. В этот же раз с разбушевавшимся животным не смогли справиться даже несколько жильцов, выбежавших с орудиями самозащиты, и потребовалась помощь полиции.