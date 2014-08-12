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Участковый спас людей от злой собаки

12 августа 2014, 12:09
Тюменский участковый Радик Ахметчанов убил бездомную собаку, которая бросалась на жителей поселка Дорожный и успела сильно искусать одного человека.
Сюжет
Полиция

Тюменский участковый Радик Ахметчанов убил бездомную собаку, которая бросалась на жителей поселка Дорожный и успела сильно искусать одного человека.

Как сообщает пресс-служба УМВД по г. Тюмени, утром в воскресенье в полицию поступило сразу два сообщения от жителей поселка Дорожный. Они рассказали, что бездомная собака кидается на людей. На место вызова выехал капитан полиции Радик Ахметчанов — старший участковый уполномоченный отдела полиции № 2, находящийся на суточном дежурстве.

Когда полицейский приехал в Дорожный, там уже была машина скорой помощи. Врачи прибыли для оказания помощи пенсионеру, которого сильно покусала собака, однако агрессивное животное никого не подпускало к пожилому человеку. Оценив обстановку, полицейский нейтрализовал собаку, дважды выстрелив в нее из табельного оружия. Отметим, что участковый действовал в соответствии с п.2 ч.3 ст.23 ФЗ «О полиции».

После этого пострадавший пенсионер был доставлен в больницу. У него диагностированы множественные укушенные рваные раны шеи и плеч.

Жители поселка рассказали, что раньше бездомный пес никому вреда не причинял, два раза пугал прохожих, однако никогда не бросался на людей. В этот же раз с разбушевавшимся животным не смогли справиться даже несколько жильцов, выбежавших с орудиями самозащиты, и потребовалась помощь полиции.

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