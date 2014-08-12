Убить экс-сожителя женщине помогли собутыльники

8 августа на территории заброшенной фермы в деревне Мотуши Ярковского района было обнаружено тело 49-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти -колото-резанными ранами шеи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в убийстве задержали трех человек — мужчин в возрасте 31 года и 20 лет, а также 28-летнюю женщину. По данным следствия, в ночь на 7 августа они вместе распивали алкогольные напитки, и женщина предложила собутыльникам убить человека, с которым раньше сожительствовала. После расставания пара конфликтовала. В частности, женщина подозревала экс-возлюбленного в краже у нее газонокосилки.
Собутыльники, взяв с собой веревку и алкоголь, пошли к мужчине, проживавшему на старой заброшенной ферме.
«Согласно разработанному во время застолья плану, гости накинули ему петлю на шею, после чего поочередно начали тянуть за другой конец веревки, перекинутый через деревянную балку. Чтобы до конца быть уверенными в том, что потерпевший скончался, обвиняемая попросила 20-летнего соучастника принести нож, которым впоследствии она вместе с ранее судимым 31 -летним приятелем поочередно наносила удары в шею потерпевшему. После совершения убийства обвиняемые скрылись с места преступления. Чтобы скрыть следы они сожгли свою верхнюю одежду, веревку и нож, которые являлись орудием убийства», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В настоящее время в отношении мужчин и женщины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им предъявлены обвинения по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Расследование уголовного дела продолжается.