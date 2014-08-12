Убить экс-сожителя женщине помогли собутыльники

«Согласно разработанному во время застолья плану, гости накинули ему петлю на шею, после чего поочередно начали тянуть за другой конец веревки, перекинутый через деревянную балку. Чтобы до конца быть уверенными в том, что потерпевший скончался, обвиняемая попросила 20-летнего соучастника принести нож, которым впоследствии она вместе с ранее судимым 31 -летним приятелем поочередно наносила удары в шею потерпевшему. После совершения убийства обвиняемые скрылись с места преступления. Чтобы скрыть следы они сожгли свою верхнюю одежду, веревку и нож, которые являлись орудием убийства», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.