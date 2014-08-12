Тюменцы начали травиться грибами

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует горожанам соблюдать основные меры предосторожности при сборе грибов и их кулинарной обработке во избежание неблагоприятных последствий:
• Собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете
• Не собирать старые, испорченные, гнилые, червивые, перезрелые грибы
• Не собирать грибы вдоль дорог, вблизи промышленных предприятий, даже если они съедобны
• Проводить переработку грибов (тушение, варку и т.д.) в кратчайшие сроки после сбора, тщательно промыв их и соблюдая технологию и время приготовления грибных блюд
• Если Вы собираетесь солить грибы, то перед засолом надо обязательно отварить или вымочить их, чтобы удалить вредные и горькие, раздражающие желудок, вещества
• Соблюдать рецептуру при приготовлении маринованных и соленых грибов «на зиму» — соль, уксусная кислота являются консервантами и предотвращают размножение микроорганизмов
• Исключить грибные блюда из рациона питания детей, пожилых людей, беременных и кормящих матерей, больных, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек
• Не приобретать грибы у частных лиц, в местах несанкционированной торговли
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