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Тюменцы начали травиться грибами

12 августа 2014, 12:22
В Тюменской области наступил сезон массового сбора грибов, и увеличилось количество отравлений. За первые дни августа зарегистрировано уже 8 отравлений грибами.
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Тюмень

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует горожанам соблюдать основные меры предосторожности при сборе грибов и их кулинарной обработке во избежание неблагоприятных последствий:

• Собирать только те грибы, которые вы хорошо знаете

• Не собирать старые, испорченные, гнилые, червивые, перезрелые грибы

• Не собирать грибы вдоль дорог, вблизи промышленных предприятий, даже если они съедобны

• Проводить переработку грибов (тушение, варку и т.д.) в кратчайшие сроки после сбора, тщательно промыв их и соблюдая технологию и время приготовления грибных блюд

• Если Вы собираетесь солить грибы, то перед засолом надо обязательно отварить или вымочить их, чтобы удалить вредные и горькие, раздражающие желудок, вещества

• Соблюдать рецептуру при приготовлении маринованных и соленых грибов «на зиму» — соль, уксусная кислота являются консервантами и предотвращают размножение микроорганизмов

• Исключить грибные блюда из рациона питания детей, пожилых людей, беременных и кормящих матерей, больных, страдающих заболеваниями пищеварительного тракта, печени и почек

• Не приобретать грибы у частных лиц, в местах несанкционированной торговли

Фото: http://ithas.moy.su

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