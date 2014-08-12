Скоро сентябрь. Родителям напомнят правила перевозки детей

Среди посетителей «Школьных базаров», регистрационных подразделений ГИБДД, пройдут показы обучающей телепрограммы «Зебра». На федеральных автодорогах и населенных пунктах Тюменской области будут организованы массовые акции по безопасности детей-пассажиров. Будет распространено более 20000 листовок «Автокресло — детям!».
В рамках профилактического мероприятия «Ребенок — главный пассажир!» с 8 по 29 августа в детских образовательных учреждениях будет размещено более 100 баннеров объясняющих, как правильно выбрать и использовать детское удерживающее устройство.
Как сообщает Управление ГИБДД Тюменской области, в этом году на дорогах региона погибли 4 ребенка-пассажира, трое из них перевозились с нарушениями правил дорожного движения. 125 пассажиров в возрасте до 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу Госавтоинспекции вызывает халатность водителей при перевозке малышей в возрасте до 1 года, а также детей от 7 до 12 лет. Родители, полагая, что их ребенок достаточно взрослый, очень часто перебегают его безопасностью и не используют специальные удерживающие устройства.
В местах расположения дошкольных учреждений, пришкольных лагерей, детских поликлиник, вблизи зон массового отдыха инспекторы ДПС проведут рейдовые мероприятия, направленные на выявление нарушений правил перевозки детей.