Скоро сентябрь. Родителям напомнят правила перевозки детей

Как сообщает Управление ГИБДД Тюменской области, в этом году на дорогах региона погибли 4 ребенка-пассажира, трое из них перевозились с нарушениями правил дорожного движения. 125 пассажиров в возрасте до 12 лет получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу Госавтоинспекции вызывает халатность водителей при перевозке малышей в возрасте до 1 года, а также детей от 7 до 12 лет. Родители, полагая, что их ребенок достаточно взрослый, очень часто перебегают его безопасностью и не используют специальные удерживающие устройства.