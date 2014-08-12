Рассчитался с проводником купюрами «Банка приколов»

В январе 2014 года С. следовал в пассажирском поезде сообщением «Нижневартовск — Омск». Во время следования С. решил обмануть проводника вагона, предъявив ей при расчете купюры из «Банка приколов» номиналом по 1000 рублей, внешне схожими с билетами Банка России, но не являющимися платежными средствами.
Всего за поездку (от ст. Пыть-Ях до ст. Войновка) С. трижды рассчитался с проводником за чайную и иную продукцию (шоколад, чипсы, сок) муляжами купюр номиналом по 1000 рублей, получив при этом сдачу настоящими денежными средствами на сумму почти 2500 рублей. Лишь в четвертый раз, когда С. попытался разменять у проводника муляж купюры номиналом в 1000 рублей, последняя заметила, что это муляж, после чего противоправные действия С. были пресечены.
Приговором мирового суда судебного участка № 1 Ленинского АО г. Тюмени С. признан виновным в совершении указанного преступления и с учетом характеристики личности подсудимого, а также смягчающих наказание обстоятельств, ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства. В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением свободы, сообщает Тюменская транспортная прокуратура.