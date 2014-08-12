Рассчитался с проводником купюрами «Банка приколов»

Всего за поездку (от ст. Пыть-Ях до ст. Войновка) С. трижды рассчитался с проводником за чайную и иную продукцию (шоколад, чипсы, сок) муляжами купюр номиналом по 1000 рублей, получив при этом сдачу настоящими денежными средствами на сумму почти 2500 рублей. Лишь в четвертый раз, когда С. попытался разменять у проводника муляж купюры номиналом в 1000 рублей, последняя заметила, что это муляж, после чего противоправные действия С. были пресечены.