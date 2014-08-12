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Прямая линия для тюменских подростков на Радио-7

12 августа 2014, 11:25
13 августа 2014 года в прямом эфире «Радио-7» подросткам расскажут об организации трудоустройства в свободное от учебы время.
Сюжет
Тюмень

Радиоэфир стартует в 15:15. Вадим Самсонов, заместитель директора департамента труда и занятости населения Тюменской области расскажет об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

К участию в прямом эфире приглашаются подростки, желающие найти временную работу, их родители, а также потенциальные работодатели, имеющие интересные предложения по работе для несовершеннолетних граждан.

В рамках эфира подростки смогут поделиться своим первым опытом работы, выслушать ценные советы Вадима Самсонова и работодателей города, а, может быть, и сделать первый шаг в новую профессию, — сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Телефон прямого эфира: 41-11-11.

Фото: http://carakoom.com

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