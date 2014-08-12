Прямая линия для тюменских подростков на Радио-7

В рамках эфира подростки смогут поделиться своим первым опытом работы, выслушать ценные советы Вадима Самсонова и работодателей города, а, может быть, и сделать первый шаг в новую профессию, — сообщают в департаменте труда и занятости населения Тюменской области. Телефон прямого эфира: 41-11-11.