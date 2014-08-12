Продавцу «синтетики» грозит до 10 лет тюрьмы

«Муляж посылки с наркотическими средствами был помещен в тайник по ул. Елизарова, о чем по средствам электронной связи было сообщено отправителю. За тайником установили наблюдение. Вечером этого же дня муляж посылки был изъят из тайника Татарченковым, который принес его к себе домой. В ходе обыска на квартире Татарченкова был изъят муляж посылки, весы, упаковочный материал для расфасовки наркотиков на более мелкие партии, банковские и сим карты, денежные средства в сумме почти 100 тысяч рублей, полученные от реализации наркотиков, а также 4 вида синтетических наркотиков общей массой более 1,7 кг», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.