Продавцу «синтетики» грозит до 10 лет тюрьмы

Направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего тюменца Дмитрия Татарченкова. Он обвиняется по ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, совершенное с использованием электронных, информационно-технических сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
Сотрудниками УФСКН России по Тюменской области была получена информация о поступлении в Тюмень большой партии синтетических наркотиков. 27 января текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одной из транспортно-экспедиционных фирм была изъята посылка, в которой было более 1 кг различных синтетических наркотиков.
«Муляж посылки с наркотическими средствами был помещен в тайник по ул. Елизарова, о чем по средствам электронной связи было сообщено отправителю. За тайником установили наблюдение. Вечером этого же дня муляж посылки был изъят из тайника Татарченковым, который принес его к себе домой. В ходе обыска на квартире Татарченкова был изъят муляж посылки, весы, упаковочный материал для расфасовки наркотиков на более мелкие партии, банковские и сим карты, денежные средства в сумме почти 100 тысяч рублей, полученные от реализации наркотиков, а также 4 вида синтетических наркотиков общей массой более 1,7 кг», — сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Как установлено следствием, на Татарченкова была возложена роль фасовщика и распространителя на территории Тюмени наркотических средств через систему постоянно меняющихся тайников. По решению суда Татарченков был заключен под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.