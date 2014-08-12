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Придумай название парку аттракционов и выиграй билеты

12 августа 2014, 12:41
В Тюмени проходит конкурс «Мой любимый парк аттракционов», разыгрываются билеты на любые карусели на Цветном бульваре.
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Тюмень

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Задача участников — придумать новое название парка развлечений. Награждение победителей состоится на Цветном бульваре 31 августа на концерте проекта Арбат «Содружество».

Победители получат призы — 50, 25 и 10 бесплатных билетов на любые карусели на Цветном бульваре, сообщает пресс-центр «Стрижи».

Заявки принимаются до 30 августа по телефонам: 40-60-85 и 40-60-84 или по почте — [email protected] Участник указывает фамилию и имя автора, возраст, электронный адрес (если есть) и контактный телефон.

Конкурс организован по инициативе «Городского парка культуры и отдыха» при содействии фонда развития науки, культуры, образования, спорта и туризма «Содружество».

#Новости#Тюмень#Цветной бульвар#Ирина#Культура
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