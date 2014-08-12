Преподаватель университета осужден за мошенничество

В суде установлено, что Воронова в период с марта 2008 по август 2013 гг., используя свое служебное положение, обманным путем похитила у университета почти 2 млн. рублей. Для этого она составляла фиктивные договоры об оказании тремя несуществующими преподавателями университета образовательных услуг студентам из г. Сургута, обучавшимся по программам с применением дистанционных технологий. Денежные средства Воронова присваивала.