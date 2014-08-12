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Преподаватель университета осужден за мошенничество

12 августа 2014, 13:56
В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу о хищении у государственного университета около 2 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Центральный районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшей заведующей отдела экономического анализа и финансового контроля Института дистанционного образования Тюменского государственного университета 47-летней Ирины Вороновой.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что Воронова в период с марта 2008 по август 2013 гг., используя свое служебное положение, обманным путем похитила у университета почти 2 млн. рублей. Для этого она составляла фиктивные договоры об оказании тремя несуществующими преподавателями университета образовательных услуг студентам из г. Сургута, обучавшимся по программам с применением дистанционных технологий. Денежные средства Воронова присваивала.

Хищения вскрылись осенью 2013 г. после ее увольнения из ВУЗа. Суд, рассмотрев дело, назначил Ирине Вороновой 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, суд удовлетворил иск Тюменского государственного университета и взыскал с осужденной всю сумму причиненного ущерба, сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.

Фото: http://uniffand.3dn.ru

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