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Покупатель решил отметить сделку и прокатиться

12 августа 2014, 11:42
На дорогах Тюменской области 11 августа произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в них погибли два человека, 13 ранены.

Трагедия случилась в 19 часов на 4 километре автодороги в деревню Муллаши. Здесь автомобиль Audi А6 въехал в дерево на затяжном повороте. Погибли двое мужчин: 31-летние водитель и пассажир с переднего сиденья, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмированы две женщины 34-х и 30-ти лет, у них травмы грудной клетки и ушибы, обе находились в состоянии опьянения. В задней части Audi обнаружены несколько бутылок пива, водка и мартини. Компания сначала выпивала на пляже озера Андреевского, затем отправились на карьеры в Муллаши. Сейчас выясняется, употреблял ли спиртное водитель иномарки, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.

24-летний велосипедист сбит автомобилем в восьмом часу утра на улице Мориса Тореза, 12. Водитель скрылся с места наезда на велосипедиста, у пострадавшего перелом бедра.

Родители детей недооценивают опасность скутеров и квадроциклов для их здоровья. 8-летний мальчик упал с квадроцикла в поселке Винзили Тюменского района. Ребенок получил рубленую рану колена. В селе Борки со скутера упал 16-летний подросток, у этого пострадавшего ушибы и ссадины.

Нетрезвая 44-летняя пассажирка выпрыгнула из автомобиля ВАЗ-2106 на улице Орджоникидзе в поселке Боровский, она испугалась начинающегося у водителя приступа эпилепсии. Женщина упала и поранила ноги.

Toyota и Hino столкнулись в селе Нижняя Тавда. После этого «Тойоту» отбросило в дорожное ограждение. 22-летний водитель «Тойоты» права управления транспортом не имеет, он находился в состоянии опьянения. Выяснилось, что продавец и покупатель «Тойоты» решили отметить сделку купли-продажи. Выпили, покупатель решил покататься. Покатался…

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

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