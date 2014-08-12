Покупатель решил отметить сделку и прокатиться

Трагедия случилась в 19 часов на 4 километре автодороги в деревню Муллаши. Здесь автомобиль Audi А6 въехал в дерево на затяжном повороте. Погибли двое мужчин: 31-летние водитель и пассажир с переднего сиденья, оба они не были пристегнуты ремнями безопасности. Травмированы две женщины 34-х и 30-ти лет, у них травмы грудной клетки и ушибы, обе находились в состоянии опьянения. В задней части Audi обнаружены несколько бутылок пива, водка и мартини. Компания сначала выпивала на пляже озера Андреевского, затем отправились на карьеры в Муллаши. Сейчас выясняется, употреблял ли спиртное водитель иномарки, отмечают в Госавтоинспекции Тюменской области.