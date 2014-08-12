Пенсия с нового года будет рассчитываться по-другому

Напоминаем, что страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 2014 году будет произведена их конвертация в индивидуальные пенсионные баллы.