Пенсия с нового года будет рассчитываться по-другому

С 1 января 2015 года вступит в силу новый порядок формирования и расчета пенсии. Об этом сообщают в отделении ПФР по Тюменской области.
Обращаем внимание, что одним из ключевых параметров, влияющих на размер пенсии, является размер официальной заработной платы гражданина. Чем выше заработная плата гражданина, тем большая сумма страховых взносов будет отражена на индивидуальном лицевом счете в ПФР, и тем выше будет пенсия.
Новая пенсионная формула выглядит следующим образом: Пенсия = А*B+С+d, где А — пенсионные баллы, В — стоимость пенсионного балла, С — фиксированная выплата, d — накопительная пенсия. Размер официальной заработной платы гражданина заложен в первый параметр формулы — в пенсионный балл (А). Максимальное количество баллов, которые гражданин может получить за год — 10.
Отметим, что для условного расчёта будущей пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором, который размещен на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/spec/raschet_pensii/.
Напоминаем, что страховая пенсия в полном объеме по новым правилам будет формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут исполняться. В 2014 году будет произведена их конвертация в индивидуальные пенсионные баллы.
Чем дольше гражданин работал до 2015 года, тем больший объем пенсионных прав уже сформирован, тем при прочих равных условиях в большей степени размер страховой пенсии будет зависеть от уже сформированных до 2015 года пенсионных прав. Соответственно, тем меньше будет влияние новой пенсионной формулы на размер страховой пенсии.
Фото: http://www.sibreclama.ru