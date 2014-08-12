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Нетрезвый мужчина предложил инспектору деньги

12 августа 2014, 13:10
Следственный отдел по Ленинскому округу СУ СК РФ по Тюменской области возбудил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тюмени. Мужчина обвиняется в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

По версии следствия, 21 июля около 20:30 обвиняемый находился в нетрезвом состоянии в общественном месте, за что и был задержан инспектором патрульно-постовой службы. Последнему было предложено в связи с этим проследовать в патрульный автомобиль для составления протокола об административном правонарушении. Для того чтобы избежать привлечения к административной ответственности мужчина предложил сотруднику полиции взятку в сумме 2 тысяч рублей, рассчитывая таким образом «урегулировать» сложившуюся ситуацию. Вскоре он был задержан с поличным при попытке дачи взятки инспектору патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба СУ СК.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). Также в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

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