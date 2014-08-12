На скорости в дерево — два трупа

Погибли двое мужчин, водитель и пассажир с переднего сиденья. Водителю был 31 год, личность пассажира устанавливается. На заднем сиденье ехали две женщины. 34-летняя хозяйка машины тяжелых травм не получила, предварительно, находится в состоянии опьянения. 30-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.
По информации госавтоинспекции Тюменской области, в задней части Audi обнаружены несколько бутылок пива, водка и «Мартини». Компания сначала выпивала на пляже озера Андреевского, затем отправились на карьеры в Муллаши. Сейчас выясняется, употреблял ли спиртное водитель иномарки. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.