На скорости в дерево — два трупа

По информации госавтоинспекции Тюменской области, в задней части Audi обнаружены несколько бутылок пива, водка и «Мартини». Компания сначала выпивала на пляже озера Андреевского, затем отправились на карьеры в Муллаши. Сейчас выясняется, употреблял ли спиртное водитель иномарки. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.