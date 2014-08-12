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На скорости в дерево — два трупа

12 августа 2014, 09:22
Трагедия случилась 11 августа в восьмом часу вечера на 4-м километре автодороги в деревню Муллаши. Здесь автомобиль Audi A6 въехал в дерево на затяжном повороте. Судя по повреждениям машины, водитель ехал на большой скорости.

Погибли двое мужчин, водитель и пассажир с переднего сиденья. Водителю был 31 год, личность пассажира устанавливается. На заднем сиденье ехали две женщины. 34-летняя хозяйка машины тяжелых травм не получила, предварительно, находится в состоянии опьянения. 30-летняя пассажирка госпитализирована в больницу с тяжелыми травмами.

По информации госавтоинспекции Тюменской области, в задней части Audi обнаружены несколько бутылок пива, водка и «Мартини». Компания сначала выпивала на пляже озера Андреевского, затем отправились на карьеры в Муллаши. Сейчас выясняется, употреблял ли спиртное водитель иномарки. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

#Новости#Алкоголь#Жертвы ДТП#Транспорт#Женя#Общество
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