Международный биатлон облюбовал Тюмень до 2018 года

Некоторые из участников чемпионата уже тренируются в Тюмени, к примеру, мужская сборная Болгарии, а также именитый французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс. Все они также отмечают высокий уровень площадки, на которой им предстоит выступать. «Тренерский штаб не навязывал никому решения, где проходить тренировки. Симон Фуркад также собирался приехать в Тюмень, но не смог, причины мне не известны, — прокомментировал французский спортсмен. — Я уже был здесь на Кубке губернатора Тюменской области в апреле. В „Жемчужине Сибири“ созданы все условия, мне очень нравится тренироваться здесь. Главная цель моей подготовки все-таки зимний биатлон, потому на медали в Тюмени я не нацелен, впрочем, за призовые места в любом случае буду бороться, особенно, в спринте и пасьюте».