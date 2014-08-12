Международный биатлон облюбовал Тюмень до 2018 года

«Календарный план IBU расписан до 2018 года. Согласно ему, Тюмени в 2016 году предстоит принять Чемпионат Европы. Следующие сезоны этапов Кубка мира в 2017 и 2018 годах также пройдут в „Жемчужине Сибири“. Кроме того, в календарь IBU входит также ежегодный Кубок губернатора Тюменской области, — прокомментировал Вотинов. — Думаю, не стоит бояться столь высокого уровня, напротив, развивать базу „Жемчужины Сибири“, чтобы она стала биатлонным центром мирового уровня».
Некоторые из участников чемпионата уже тренируются в Тюмени, к примеру, мужская сборная Болгарии, а также именитый французский биатлонист Жан-Гийом Беатрикс. Все они также отмечают высокий уровень площадки, на которой им предстоит выступать. «Тренерский штаб не навязывал никому решения, где проходить тренировки. Симон Фуркад также собирался приехать в Тюмень, но не смог, причины мне не известны, — прокомментировал французский спортсмен. — Я уже был здесь на Кубке губернатора Тюменской области в апреле. В „Жемчужине Сибири“ созданы все условия, мне очень нравится тренироваться здесь. Главная цель моей подготовки все-таки зимний биатлон, потому на медали в Тюмени я не нацелен, впрочем, за призовые места в любом случае буду бороться, особенно, в спринте и пасьюте».
главным соперником на трассе Беатрикс наряду с другими участниками назвал тюменского биатлониста Андрея Маковеева, для которого к слову, участие в летнем чемпионате мира, станет последним: на минувшей неделе 31-летний спортсмен объявил о завершении карьеры. «Недавно разговаривали с тренером и пришли к выводу, что это, пожалуй, первые старты в моей биографии, во время которых мне не надо отбираться на какие-то другие соревнования. Всегда было какое-то напряжение, — признался биатлонист. — В этот раз, я думаю, у меня будет еще более сильная мотивация, поскольку это последние гонки».
Впрочем, вряд ли именитые участники, которые заявлены в тюменском чемпионате, будут выступать на пике формы — биатлон все-таки зимний вид спорта. «Выводить спортсмена на пик летом, согласитесь, неправильно. Да так и не бывает, — прокомментировал ситуацию главный тренер сборной Болгарии Николай Захаров. — Разумеется, каждый биатлонист хочет показать свой уровень, свою тренированность, но эти соревнования скорее подготовка к зиме». «Подготовку к зиме биатлонисты, как правило, проводят в горах. Думаю, что сорвать просто так спортсмена летом со сборов и привезти в Тюмень, не такая простая задача. Потому вряд ли они сюда приедут для галочки, — полагает тренер женской сборной Тюменской области Леонид Гурьев. — Нас в любом случае ждет мощная борьба. Тем более, что в истории летнего биатлона впервые такое больше представительство по количеству стран и участников».