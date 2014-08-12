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Маткапитал можно будет направить на оборудование квартир

12 августа 2014, 17:01
Минтруд России не планирует введение каких-либо новых направлений использования маткапитала, кроме расходов на оборудование квартир, в которых проживают семьи с детьми-инвалидами, заявил глава ведомства Максим Топилин.
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Тюмень

По данным ведомства, сегодня средства маткапитала (в 2014 году — это 429,4 тысячи рублей) можно в полном объеме либо частями использовать на три цели: улучшение жилищных условий семьи, получение детьми образования и формирование пенсионных накоплений матери.

«Периодически появляются инициативы по направлению маткапитала на медицинские услуги, покупку автомобилей, однако министерство их не поддерживает и введение каких-либо других новых направлений использования маткапитала не планируется», — приводит пресс-служба слова министра. Об этом пишет «РИА Новости».

«Сейчас Минтруд вышел с инициативой — разрешить семьям с детьми-инвалидами использовать материнский капитал на оборудование квартир, в которых они проживают», — заявил Топилин. По его словам, эта мера поможет обеспечить социально-бытовую адаптацию ребенка-инвалида.

Министр отметил, что предоставление материнского капитала при рождении второго ребенка или последующих детей — мера, доказавшая свою эффективность. По словам министра, «вопросы улучшения положения семей с детьми являются приоритетными в государственной социальной политике, на системной основе семье предоставляются различные меры соцподдержки».

Фото: pravdaurfo.ru

#Новости#Тюменская область#Материнский капитал#Минтруда#Тюмень#Саша#Общество
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