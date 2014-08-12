Что останется на прилавках Тюмени после санкций

«Я был недавно с рабочей поездкой в Казанском районе, там еще на базе старой площадки существует подсобное хозяйство, которое содержится на плечах энтузиастов. Однако, в этом году они собрали полторы тонны малины. Также рядом с аэропортом Рощино есть плодовое крестьянское хозяйство, где огромное количество саженцев различных культур. Это и крыжовники, смородина, яблони, груши, сливы и вишня, — делится заместитель губернатора. — Вопрос в том, чтобы предприниматели увидели перспективу. Конечно, достаточно сложно конкурировать с яблоками Краснодарского края или южных территорий, но, если задаться целью и взглянуть по новой на происходящее, это можно сделать».