Что останется на прилавках Тюмени после санкций

По его словам, дополнительных программ и мер стимулирования для поддержания производства агропромышленной продукции правительство области пока не рассматривает. Предприятия работают в стандартном режиме, каких-либо перебоев с поставкой продукции или нехваткой ассортимента нет.
«Достигнутые нами темпы и программы по расширению и увеличению объемов производства лишний раз подтвердились сложившейся конъюнктурой. Наши производители получили возможность улучшить свои позиции по продвижению продуктов на территории РФ, — сказал Владимир Чейметов. — Мы в большей степени готовы замещать выбывающие потоки той продукцией, которая у нас имеется». По прогнозам на текущий год предвидится неплохой урожай зерновых культур, а что касается картофеля и овощей, то Тюменская область один из лидеров в РФ.
Заместитель губернатора подробно прокомментировал переживания тюменцев по поводу отсутствия на прилавках популярных продуктов.
Сыр
Сложностей с мягкими сырами не возникнет, на территории области большое количество предприятий занимаются производством этой продукции. А вот что касается твердого сыра, то здесь, по словам Владимира Чейметова, следует обратить внимание на комбинат маслосыр «Ишимский».
«Это натуральная продукция, без растительных масел. Во главе предприятия стоит уже третье поколение, они используют технологии советских времен. Но, к сожалению, несмотря на качество продукции, ей было сложно конкурировать с завозным разрекламированным сыром. Я призываю наших покупателей попробовать ишимский сыр, это прекрасный продукт с традиционными технологиями производства», — сказал директор АПК Тюменской области.
Молоко
В наличии свежей и качественной молочной продукции на прилавках магазинов тюменцы могут не сомневаться. Ведь до 60% готового молока юг Тюменской области поставляет за пределы региона, а именно в 13 субъектов РФ, включая автономные округа. «Проблем с этим продуктом не будет. Кроме того, мы продолжаем инвестиционные проекты в молочном животноводстве и собираемся только наращивать производство молока», — добавил Владимир Чейметов.
Мясо
В регионе ведется работа по наращиванию поголовья крупного рогатого скота. Идет строительство инвестиционной площадки в Нижнетавдинском районе, расширяет свое присутствие компания «Ясень-Агро» в Ярковском районе, также увеличивается ассортимент продукции и количество торговых точек в областном центре.
«Сложностей с мясной продукцией на рынке не будет, наши комбинаты существенно модернизировали и расширили производство. Кроме всего прочего мы продолжаем работать с автономными округами», — отметил заместитель губернатора.
У нас есть шанс возродить плодоводство и садоводство
По словам Владимира Чейметова, органы власти должны формировать инвестиционную привлекательность региона. Так вот еще в советское время в Тюменской области были прекрасные сады яблонь, груш, ягодных кустарников, но сейчас, к сожалению, этой практикой занимаются только энтузиасты.
«Я был недавно с рабочей поездкой в Казанском районе, там еще на базе старой площадки существует подсобное хозяйство, которое содержится на плечах энтузиастов. Однако, в этом году они собрали полторы тонны малины. Также рядом с аэропортом Рощино есть плодовое крестьянское хозяйство, где огромное количество саженцев различных культур. Это и крыжовники, смородина, яблони, груши, сливы и вишня, — делится заместитель губернатора. — Вопрос в том, чтобы предприниматели увидели перспективу. Конечно, достаточно сложно конкурировать с яблоками Краснодарского края или южных территорий, но, если задаться целью и взглянуть по новой на происходящее, это можно сделать».
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