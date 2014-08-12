Чемпионат мира по летнему биатлону в Тюмени откроет Дмитрий Губерниев

Как рассказал в ходе сегодняшней пресс-конференции заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Сергей Вотинов, принимающая сторона также подготовила все необходимое для встречи участников соревнований, спорткомплекс «Жемчужина Сибири» также готов принять соревнования. Впрочем, по словам Вотинова, трассе потребовались лишь минимальные переделки, были дополнительно построены асфальтовые перемычки для основных трасс по рекомендациям Международного союза биатлонистов (IBU), в остальном она отвечает всем международным стандартам.
«Гонки будут проходить в основном в вечернее время. Запланированы также и культурные мероприятия, поездка для спортсменов на озеро Андреевское, посещение исторических мест Тюмени. Однако, мы понимаем, что у участников достаточно плотный график, вся их деятельность направлена на тренировки и соревнования, не все смогут принять участие в культурной программе», — прокомментировал Вотинов.
Напомним, Чемпионат мира по летнему биатлону в Тюмени откроется уже через девять дней, 21 августа. Участие в нем примут 160 спортсменов из 28 стран мира, в том числе звезды биатлона из общего зачета Кубка мира. Помимо уже упомянутого Жана-Гийома Беатрикса, соревноваться в Тюмень приедут чешская биатлонистка Габриэла Соукалова, словенец Яков Фак и другие спортсмены. Наиболее представительными обещают стать делегации из Украины (19 участников) и Южной Кореи (16 участников).