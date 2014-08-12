Чемпионат мира по летнему биатлону в Тюмени откроет Дмитрий Губерниев

Напомним, Чемпионат мира по летнему биатлону в Тюмени откроется уже через девять дней, 21 августа. Участие в нем примут 160 спортсменов из 28 стран мира, в том числе звезды биатлона из общего зачета Кубка мира. Помимо уже упомянутого Жана-Гийома Беатрикса, соревноваться в Тюмень приедут чешская биатлонистка Габриэла Соукалова, словенец Яков Фак и другие спортсмены. Наиболее представительными обещают стать делегации из Украины (19 участников) и Южной Кореи (16 участников).