Более 30 тысяч человек обнимут Тюменскую область

Дети, педагоги и родители выстроят цепочки вокруг главного места, «сердца» своего города или поселка. В центре внимания окажутся образовательные учреждения, библиотеки, пришкольные парки и стадионы, памятники архитектуры и мемориальные сооружения.
Что именно станет центром внимания во время акции, обсуждали заранее: выбирали из достопримечательностей своих городов и сел.
Участниками праздничных акций и флешмобов станут воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты, представители педагогического сообщества и родители.
Также в городах и селах одновременно запустят свыше тридцати тысяч воздушных шаров и воздушных змеев. Такая акция станет добрым пожеланием всем жителям региона, сообщает областной департамент образования и науки.