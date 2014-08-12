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Более 30 тысяч человек обнимут Тюменскую область

12 августа 2014, 17:51
Молодежная акция «Давайте обнимем область» пройдет в четверг в городах и районах Тюменской области в честь ее 70-летия. В ней будут задействованы более 30 тысяч человек.

Дети, педагоги и родители выстроят цепочки вокруг главного места, «сердца» своего города или поселка. В центре внимания окажутся образовательные учреждения, библиотеки, пришкольные парки и стадионы, памятники архитектуры и мемориальные сооружения.

Что именно станет центром внимания во время акции, обсуждали заранее: выбирали из достопримечательностей своих городов и сел.

Участниками праздничных акций и флешмобов станут воспитанники дошкольных учреждений, школьники, студенты, представители педагогического сообщества и родители.

Также в городах и селах одновременно запустят свыше тридцати тысяч воздушных шаров и воздушных змеев. Такая акция станет добрым пожеланием всем жителям региона, сообщает областной департамент образования и науки.

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