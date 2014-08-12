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Актер Робин Уильямс покончил с собой

12 августа 2014, 09:44
Американский актер Робин Уильямс найден мертвым в собственном доме в городе Тиберон (штат Калифорния). По словам представителей полиции, 63-летний обладатель премии «Оскар» покончил с собой. Об этом сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на Reuters.

Трагедия произошла в понедельник, 11 августа, около 11:20 (22:20 по московскому времени), пишет The Los Angeles Times. Шериф округа Марин заявил, что предположительной причиной смерти Уильямса стала асфиксия (удушье). Он добавил, что в качестве основной версии в полиции рассматривают самоубийство, однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая состоится 12 августа.

«Сегодня утром Робин Уильямс ушел из жизни. В последнее время он боролся с тяжелой депрессией. Это очень неожиданная потеря для нас. Родственники и близкие просят проявить уважение к их частной жизни в столь нелегкий период», — цитирует ABC News представителя актера Мару Буксбаум.

Робин Уильямс — обладатель премии «Оскар» и пятикратный лауреат премии «Золотой глобус». Известность актеру принесла картина Барри Левинсона «Доброе утро, Вьетнам». Также он снялся в таких фильмах, как «Миссис Даутфайр», «Август Раш», «Двухсотлетний человек», «Куда приводят мечты», «Целитель Адамс», «Джуманджи» и других.

Самой престижной кинопремии актер был удостоен за роль второго плана в картине «Умница Уилл Хантинг». Всего Уильямс сыграл в почти 300 кинокартинах.

Фото: Tiziana Fabi / AFP

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