Актер Робин Уильямс покончил с собой

Трагедия произошла в понедельник, 11 августа, около 11:20 (22:20 по московскому времени), пишет The Los Angeles Times. Шериф округа Марин заявил, что предположительной причиной смерти Уильямса стала асфиксия (удушье). Он добавил, что в качестве основной версии в полиции рассматривают самоубийство, однако окончательно причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы, которая состоится 12 августа.