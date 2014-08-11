Юные пожарные поборются за рекорды

Командам предстоит продемонстрировать свое мастерство на следующих этапах: комбинированная пожарная эстафета, сдача теории по вопросам пожарной безопасности и курсу ОБЖ, учебная эвакуация из лагеря, использование первичных средств пожаротушения и завязывание узлов на пожарных веревках. Кроме того, организаторами подготовлены и творческие состязания: представление команды, стенгазета по пожарной безопасности, организация быта в полевых условиях и выступления агитбригад юных пожарных.