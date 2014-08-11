Юные пожарные поборются за рекорды

В полевой лагерь, расположенный на территории АОУ ДО ТО «Областной детский оздоровительный лагерь «Остров детства» на десятом километре Салаирского тракта, съедутся 38 мальчишек и 17 девчонок, а также их руководители и организаторы — сотрудники МЧС России и ВДПО.
Командам предстоит продемонстрировать свое мастерство на следующих этапах: комбинированная пожарная эстафета, сдача теории по вопросам пожарной безопасности и курсу ОБЖ, учебная эвакуация из лагеря, использование первичных средств пожаротушения и завязывание узлов на пожарных веревках. Кроме того, организаторами подготовлены и творческие состязания: представление команды, стенгазета по пожарной безопасности, организация быта в полевых условиях и выступления агитбригад юных пожарных.
Сегодня в России функционирует свыше 17 тысяч дружин юных пожарных, в которых порядка 220 тысяч детей и подростков изучают пожарную безопасность.
Программа мероприятия:
Торжественное открытие полевого лагеря «Юный спасатель (пожарный)» состоится 12 августа 2014 года в 10.00. В этот же день в 11.00 стартует конкурс представлений команд-участников лагеря.
В 12.00 — конкурс агитбригад юных пожарных — песни, стихи, танцы на противопожарную тему
В 14.00 — на территории учебно-тренировочного комплекса «Тюменский учебный центр ФПС» пройдут практические конкурсы: комбинированная пожарная эстафета, практические навыки по использованию первичных средств пожаротушения и конкурс на скорость завязывания пожарных узлов на пожарных веревках.
13 августа — конкурсная программа: 9.30–14.30 — конкурс стенгазет по пожарной безопасности; 11.00–12.00 — контрольно-обучающая игра по решению кроссвордов курса ОБЖ; 15.30–16.30 — конкурс «Организация быта в полевых условиях».
14 августа 9.00–10.30 — торжественное закрытие, подведение итогов полевого лагеря «Юный спасатель», награждение победителей.
Фото: http://www.28.mchs.gov.ru