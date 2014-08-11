Воспитательница детсада пырнула приятеля ножницами

«Задержанная призналась, что в процессе употребления слабоалкогольных напитков между ней и хозяином квартиры, к которому она пришла в гости, возник конфликт. Во время драки женщина ударила потерпевшего ножницами, после чего он выгнал ее из квартиры, таким образом, о ссоре и стало известно соседям», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.