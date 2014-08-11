Воспитательница детсада пырнула приятеля ножницами

Сотрудники полиции напоминают, что пьяные конфликты могут закончиться трагически. Так, на днях воспитательница детского сада поссорилась со своим приятелем, к которому пришла в гости, и ударила его ножницами.
Ночью в субботу в отдел полиции № 1 поступило сообщение о конфликте и драке в одной из квартир дома по улице 30 лет Победы. Прибывшие по вызову полицейские доставили в участок для выяснения обстоятельств 26-летнюю жительницу одной из деревень Тюменского района, трудоустроенную воспитательницей детского сада. В ходе работы появилась информация, что второй участник конфликта обратился в больницу с проникающим ранением груди.
«Задержанная призналась, что в процессе употребления слабоалкогольных напитков между ней и хозяином квартиры, к которому она пришла в гости, возник конфликт. Во время драки женщина ударила потерпевшего ножницами, после чего он выгнал ее из квартиры, таким образом, о ссоре и стало известно соседям», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Еще один пьяный конфликт произошел в ночь на воскресенье в кафе на улице Республики. Там подрались посетители, и персонал вызвал полицию. Один из участников потасовки получил серьезную травму глаза, и им занимались врачи скорой помощи. Остальные были задержаны до выяснения обстоятельств. Оказалось, что в глаз парню ударил 22-летний официально нигде не трудоустроенный житель областного центра.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по ч.1 ст. 111 К РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).