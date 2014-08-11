В Россию будут поставлять китайские овощи и фрукты

«В уезде Дуннин состоится церемония открытия проекта по китайско-российской трансграничной электронной коммерции — проекта создания зоны таможенного контроля компании „Баожун“. Это означает, что на КПП Дуннин введено в эксплуатацию прямое сообщение для экспорта овощей и фруктов компании в Россию», — сказала Чжан Чуньцзяо.
Зона «Баожун» станет логистическим центром экспорта овощей и фруктов на Дальний Восток России — центром сбора и распределения грузов, формирования цены. По сути, это будет оптовый рынок площадью 70 тысяч квадратных метров, сообщает «Лента. Ру» со ссылкой на «Интерфакс».
Время таможенного оформления на площадке сокращается за счет отсутствия необходимости повторной проверки грузов в надзорном складе — каждый уголок рынка контролируется круглые сутки посредством видеонаблюдения.
По словам Чжан Чуньцзяо, в конце 2014 года планируется ввод аналогичной платформы для поставок сельхозпродукции в Россию, которую строит корпорация «Дили».
Фото: skinvitality