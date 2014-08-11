В Россию будут поставлять китайские овощи и фрукты

«В уезде Дуннин состоится церемония открытия проекта по китайско-российской трансграничной электронной коммерции — проекта создания зоны таможенного контроля компании „Баожун“. Это означает, что на КПП Дуннин введено в эксплуатацию прямое сообщение для экспорта овощей и фруктов компании в Россию», — сказала Чжан Чуньцзяо.