В «Михайловском» прошло модное дефиле

Все образы, представленные на показе, были составлены из одежды и аксессуаров, которые продаются в магазинах на 2 этаже рынка. Ведь рынок «Михайловский» — это не только натуральные и свежие продукты, но и торговый центр, где можно подобрать актуальную одежду по вполне демократичным ценам.