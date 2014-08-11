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В «Михайловском» прошло модное дефиле

11 августа 2014, 11:37
Первое модное дефиле состоялось 2 августа на рынке «Михайловский». Модели-профессионалы и любители продемонстрировали одежду из магазинов, которые находятся на втором этаже рынка.
Сюжет
Тюмень

Началось все с традиционного приветствия ведущим и вручения 1000 $ победителю в конкурсе «Есть идея» за поданную идею благотворительной лавки «Дарим», которая находится на втором этаже рынка. Теперь на рынок «Михайловский», в лавку, можно принести ненужные в вашем быту вещи в хорошем состоянии, откуда их смогут забрать все желающие.

Особенностью дефиле стало то, что одежду представили не только профессиональные модели, но и инициативные покупатели рынка.

Все образы, представленные на показе, были составлены из одежды и аксессуаров, которые продаются в магазинах на 2 этаже рынка. Ведь рынок «Михайловский» — это не только натуральные и свежие продукты, но и торговый центр, где можно подобрать актуальную одежду по вполне демократичным ценам.

В ходе дефиле были продемонстрированы разнообразные наряды — от строгих офисных образов до домашних костюмов.

В ходе розыгрыша гостям было вручено более 50 подарков, среди которых сертификаты от магазинов 2 этажа, бытовая и компьютерная техника, и главный приз — телевизор.

Веселое, красочное мероприятие прошло под динамичную развлекательную программу, все присутствующие зарядились хорошим настроением!

Еще больше фотографий можно на странице «ВКонтакте» рынка «Михайловский» http://vk.com/album209099575_200373775.

#Новости#Мода#Тюмень#Рынок Михайловский#Ирина#Культура
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