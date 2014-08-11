Убийца спрятал тело пропавшей девочки у кладбища

Информация о пропаже девочки появилась в минувшие выходные в социальных сетях: требовались волонтеры для ее поисков. В объявлении говорилось, что М., которой на вид всего 8 лет, ушла в неизвестном направлении из дома по Волочаевской улице в ночь на 7 августа. При этом ребенок был одет только в сланцы и плавки.