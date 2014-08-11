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Убийца спрятал тело пропавшей девочки у кладбища

11 августа 2014, 11:51
В конце прошлой недели в Тюмени пропала 9-летняя девочка — М. Сегодня стало известно, что она была убита. Подозреваемый в совершении жестокого преступления уже задержан.
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Дети

Информация о пропаже девочки появилась в минувшие выходные в социальных сетях: требовались волонтеры для ее поисков. В объявлении говорилось, что М., которой на вид всего 8 лет, ушла в неизвестном направлении из дома по Волочаевской улице в ночь на 7 августа. При этом ребенок был одет только в сланцы и плавки.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, девочка жила вместе с родителями и братом в одной из комнат трехкомнатной съемной квартиры. В ту ночь взрослые ушли работать на смену в пекарню и взяли сына с собой. Пропажу малышки они обнаружили, когда утром вернулись домой. По факту безвестного исчезновения девочки возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

В ходе проведенных спецмероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. 23-летний мигрант-нелегал также снимал одну из комнат в той же квартире. Тем не менее, мужчина не признавался в убийстве, и пока следователи собирали доказательства его вины, полицейские и волонтеры занимались поисками девочки.

«Доказательства причастности мужчины к случившемуся были обнаружены. Сегодня он дал признательные показания и указал место, где спрятал тело девочки», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что после совершения убийства мигрант отнес тело ребенка на берег озера Алебашевское в районе кладбища и спрятал его в кустах. Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа. Тело девочки найдено, его изымают с места захоронения.

Камыши у озера Алебашевское

По данному уголовному делу уже назначено проведения ряда экспертиз, устанавливаются обстоятельства произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение.

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