Тюменцы отличились на спартакиаде по дзюдо

Еще одна представительница ЦОП «Тюмень-дзюдо» Айгуль Таштимирова вернулась домой с золотой медалью. Равных ей не было в весовой категории до 52 кг. На пути к победе Айгуль одержала победу над Екатериной Магзумовой из Самарской области, Анной Зайцевой из Москвы и Евгенией Ахметзяновой их Краснодарского края.