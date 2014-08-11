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Тюменцы отличились на спартакиаде по дзюдо

11 августа 2014, 11:50
7 и 8 августа в Пензе прошли финальные соревнования по дзюдо в рамках III летней Спартакиады молодежи России.
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Тюмень

7 и 8 августа в Пензе прошли финальные соревнования по дзюдо в рамках III летней Спартакиады молодежи России.

Борьба проходила среди мужчин и женщин в 14 весовых категориях. Оба тюменских спортсмена, принимавших участие в турнире, стали обладателями золотых медалей.

В весовой категории до 73 кг победу одержал Арби Хамхоев. Он провел три победные схватки с Кириллом Медведевым из Севастополя, Анзором Дауровым из Адыгеи и с представителем Красноярского края Владимиром Даньшиным, которого одолел в финале.

Еще одна представительница ЦОП «Тюмень-дзюдо» Айгуль Таштимирова вернулась домой с золотой медалью. Равных ей не было в весовой категории до 52 кг. На пути к победе Айгуль одержала победу над Екатериной Магзумовой из Самарской области, Анной Зайцевой из Москвы и Евгенией Ахметзяновой их Краснодарского края.

Фото: http://irksportmol.ru

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