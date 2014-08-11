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«Тюменьгортранс» оценит эффективность полосы «А»

11 августа 2014, 09:28
С понедельника, 11 августа, началось движение общественного транспорта по выделенным полосам на улицах Широтной, Пермякова и Республики.

С понедельника, 11 августа, началось движение общественного транспорта по выделенным полосам на улицах Широтной, Пермякова и Республики.

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», маршрут полосы «А» проходит по улице Широтной от поворота на ТЭЦ-2 до перекрестка с улицей Пермякова, а также в прямом и обратном направлениях по улице Пермякова между Широтной и 30 лет Победы и обоих направлениях по улице Республики — между Пермякова и Максима Горького.

Напомним, в Тюмени уже действуют полосы для движения автобусов по улице Республики от Максима Горького до моста Влюбленных и по улице Ленина от Орджоникидзе до Мориса Тореза.

В течение нескольких ближайших недель специалистам МКУ «Тюменьгортранс» предстоит проанализировать и рассчитать эффективность внедрения полосы «А» на магистральных улицах. Для этого проведут наблюдение непосредственно на остановочных пунктах по маршруту выделенной полосы и соберут статистическую информацию, полученную с приборов навигации, установленных в каждом автобусе. Оценке подлежат скорость движения автобусов, среднее время поездки пассажиров, точность прибытия транспорта на остановки, процент выполнения рейсов и другие параметры.

Поскольку потоки автобусов и легковых машин разделены только разметкой, положительный эффект напрямую зависит от того, насколько дисциплинированными будут все участники дорожного движения без исключения. Транспортные компании, обслуживающие городские маршруты, уже получили от МКУ «Тюменьгортранс» рекомендации о соблюдении правил движения по выделенной полосе. В свою очередь перевозчики надеются, что личный транспорт не будет создавать автобусам помех при необходимом перестроении для поворота налево.

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