«Тюменьгортранс» оценит эффективность полосы «А»

Как сообщает пресс-служба «Тюменьгортранса», маршрут полосы «А» проходит по улице Широтной от поворота на ТЭЦ-2 до перекрестка с улицей Пермякова, а также в прямом и обратном направлениях по улице Пермякова между Широтной и 30 лет Победы и обоих направлениях по улице Республики — между Пермякова и Максима Горького.