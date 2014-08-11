Пьяный водитель сбил пешехода и столб

Жаркие выходные привели к всплеску дорожных аварий в регионе. 4 человека погибли и 44 были ранены в дорожно-транспортных происшествиях, случившихся в субботу и воскресенье.
Особенно аварийным стало воскресенье: погибли 4 человека, 31 получил травмы. 11 дорожных аварий в этот день произошли из-за превышения водителями скоростного режима, в том числе 2 ДТП на новой автодороге Ялуторовск-Ярково, на 12-м и 21-м километрах.
Два человека погибли на 85-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в одиннадцатом часу утра в воскресенье. Здесь Nissan Bluebird, за рулем которого был подполковник МЧС, столкнулся с большегрузом МАН. По свидетельству водителя грузовика, водитель Nissan Bluebird, заметив кошку на дороге, стал притормаживать, машину выбросило на встречную полосу. Водитель грузовика попытался уйти от столкновения, но это не удалось сделать, ДТП произошло уже на обочине дороги. 34-летний водитель и 35-летняя пассажирка Nissan погибли на месте аварии. Сейчас выясняется, какой была скорость этого автомобиля.
На автодороге Абатск-Майский опрокинулся автомобиль Renault Logan. Причиной ДТП послужил неправильный выбор скоростного режима. Ошибка стоила жизни: 36-летний водитель погиб, 27-летняя пассажирка получила черепно-мозговую травму и перелом ноги.
От управления автомобилями в субботу отстранили 47 пьяных водителей, в воскресенье — 73. Остановить удалось не всех.
Автомобиль Daewoo Nexia наехал на 52-летнего мужчину на ул. Школьной в селе Тумашово Заводоуковского городского округа. После этого машину отбросило в опору электропередач. В результате опора упала на стоящую «Газель». Пешеход скончался в машине скорой помощи. 42-летний водитель Daewoo, работник ЗАО «ЗАГРОС», был нетрезв.
Под утро 9 августа «Лада» съехала в кювет и уткнулась в трубу на ул. Камчатской, 56. 28-летний водитель был пьян и лишен права управления транспортом. За очередную пьяную поездку молодой человек заплатил своим здоровьем, он получил перелом позвоночника, черепно-мозговую травму и рваную рану лба.
Во втором часу ночи в воскресенье на ул. Пермякова в бетонный бордюр и железное ограждение въехали «Жигули» шестой модели. 25-летний водитель уже лишен права управления автомобилем, в этот раз был снова пьян, он получил рваную рану века.
На ул. Ижевской в кирпичный забор въехал автомобиль ВАЗ21103. 17-летний водитель не имеет водительского удостоверения, он получил травму головы, разрыв связок на ноге и травму колена.
По предварительным данным, в момент аварии подросток находился под воздействием алкоголя после употребления спиртного со своим совершеннолетним другом. Машина принадлежит родителям друга, которых не было дома, ключи лежали на видном месте. Когда друг уснул, подросток взял ключи и поехал на автомобиле в город. Машину попытались остановить инспекторы ДПС в районе моста по ул. Челюскинцев. Несовершеннолетний водитель попытался скрыться, не вписался в поворот и въехал на машине в препятствие. Это уже не первый случай, когда на дорогах области дорожные аварии совершают нетрезвые подростки.
Дорожную аварию с участием трех машин спровоцировал нетрезвый водитель со стажем за рулем 5 месяцев на пересечении объездной дороги и ул. Барнаульской в Тюмени. 39-летний водитель на автомобиле Daewoo Nexia не смог выбрать безопасную скорость, произошло столкновение с ВАЗ2107 и Nissan Almera. Водитель Daewoo получил ушиб позвоночника.
8 детей получили дорожные травмы: 5 детей являлись пассажирами автомобилей, двое детей велосипедистами, также пострадали по одному пешеходу, водителю мотоцикла и автомобиля.
6-месячная девочка пострадала при опрокидывании автомобиля Mazda на 12-м километре автодороги Ялуторовск-Ярково. Малышка получила сотрясение головного мозга, у ее мамы перелом ребер. За рулем находился 30-летний мужчина, который, несмотря на наличие в машине младенца ехал слишком быстро и подвергал ребенка опасности. Тяжелых травм ребенку помогла избежать детская автолюлька.
В селе Утяшево в окрестностях Тюмени в девятом часу вечера в воскресенье 14-летний подросток на мотоцикле «Иж Планета» сбил 7-летнего велосипедиста, выезжающего от своего дома. Парень взял мотоцикл без ведома родителей, как утверждает мама. Пострадавший 7-летний мальчик получил сотрясение головного мозга. Обстоятельства ДТП выясняются.
Сводка происшествий предоставлена Госавтоинспекцией Тюменской области.