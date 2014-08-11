Пьяный водитель сбил пешехода и столб

По предварительным данным, в момент аварии подросток находился под воздействием алкоголя после употребления спиртного со своим совершеннолетним другом. Машина принадлежит родителям друга, которых не было дома, ключи лежали на видном месте. Когда друг уснул, подросток взял ключи и поехал на автомобиле в город. Машину попытались остановить инспекторы ДПС в районе моста по ул. Челюскинцев. Несовершеннолетний водитель попытался скрыться, не вписался в поворот и въехал на машине в препятствие. Это уже не первый случай, когда на дорогах области дорожные аварии совершают нетрезвые подростки.