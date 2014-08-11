Пьяные парни пытались утащить из магазина терминал

Двое тюменцев вскрыли дверь магазина и пытались украсть оттуда платежный терминал. Молодые люди были пьяны, поэтому, видимо, их не смутило даже то, что на месте преступления сработала сигнализация.
Сообщение о срабатывании сигнализации в магазине по улице 50 лет Октября поступило в отдел полиции № 5 ночью в воскресенье. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали одного из подозреваемых — 26-летнего штукатура, ранее судимого за кражу.
«В ходе работы установлено, что задержанный вместе со своим приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил в тамбуре магазина платежный терминал. Молодые люди вскрыли дверь магазина и к моменту приезда полиции уже успели варварски отсоединить терминал и вытащить его на улицу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Вор-штукатур не успел убежать от полиции, а вот его 31-летнему, ранее судимому за угон, приятелю удалось скрыться. В настоящее время сотрудники уголовного розыска принимают меры к его задержанию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст. 158 УК РФ (попытка кражи). Ущерб для собственника аппарата мог составить 75 тысяч рублей.