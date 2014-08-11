Пьяные парни пытались утащить из магазина терминал

«В ходе работы установлено, что задержанный вместе со своим приятелем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил в тамбуре магазина платежный терминал. Молодые люди вскрыли дверь магазина и к моменту приезда полиции уже успели варварски отсоединить терминал и вытащить его на улицу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.