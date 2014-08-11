Прощание с Андреем Меркурьевым пройдет 12 августа

«Грамотный руководитель, добросовестным трудом и образцовым отношением к делу доказал свою способность успешно управлять подчиненным ему коллективом. Обладая командирским мышлением, широким кругозором, чувством нового, передового, умел расположить к себе собеседника, принять правильное решение в критической ситуации. Андрея Николаевича всегда отличали профессионализм, порядочность и принципиальность в решении служебных вопросов. Кроме того, он был душой компании, отличался замечательным чувством юмора и доброжелательным отношением к коллегам. Коллектив отряда глубоко скорбит о его кончине. Память о нем будет вечно жить в сердцах наших коллег и людей, хорошо знавших его. Выражаем соболезнования семье Меркурьева Андрея Николаевича, его родным и близким», — добавили в ведомстве.