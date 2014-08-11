Прощание с Андреем Меркурьевым пройдет 12 августа

Во вторник, 12 августа, в Доме ритуальных услуг на пресечении улиц Харьковской и Одесской тюменцы смогут проститься с подполковником МЧС Андреем Меркурьевым. Напомним, он погиб накануне в результате ДТП. Прощание будут проходить с 13.00 до 14.00.
Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Гарнизона пожарной охраны г. Тюмени. Там отметили, что Андрей Меркурьев 17 лет служил в государственной противопожарной службе Российской Федерации и зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и целеустремленный сотрудник.
«Грамотный руководитель, добросовестным трудом и образцовым отношением к делу доказал свою способность успешно управлять подчиненным ему коллективом. Обладая командирским мышлением, широким кругозором, чувством нового, передового, умел расположить к себе собеседника, принять правильное решение в критической ситуации. Андрея Николаевича всегда отличали профессионализм, порядочность и принципиальность в решении служебных вопросов. Кроме того, он был душой компании, отличался замечательным чувством юмора и доброжелательным отношением к коллегам. Коллектив отряда глубоко скорбит о его кончине. Память о нем будет вечно жить в сердцах наших коллег и людей, хорошо знавших его. Выражаем соболезнования семье Меркурьева Андрея Николаевича, его родным и близким», — добавили в ведомстве.
Андрей Меркурьев родился 17 июля 1980 года в Челябинске. Он прошел путь от курсанта Екатеринбургского филиала Академии ГПС МВД России до первого заместителя начальника федерального государственного казенного учреждения «32 отряд федеральной противопожарной службы по Тюменской области». За период службы принимал участие и руководил тушением сложных пожаров, спас много человеческих жизней. Награжден ведомственными знаками отличия МЧС России.