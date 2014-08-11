Правительство ограничит рост ставок по ипотеке

Мень сообщил, что ипотечная ставка по итогам первого полугодия 2014 года составила 12,2 процента. По результатам прошлого года она достигла 12,3 процента. «Но участники рынка высказывают озабоченность по поводу того, что ряд банков начинает корректировки ставок. Сегодня крупные банки пока ситуацию держат, но ряд небольших банков начинает корректировать ставку в сторону увеличения», — заявил министр.
«Просим вашего поручения вместе с Центробанком поработать на этот счет, чтобы к осени мы не получили никаких неожиданностей», — обратился глава Минстроя к Медведеву. Глава правительства сказал, что даст такое поручение, чтобы поддержать развитие ипотечного кредитования. «Неожиданности, к сожалению, в нынешней ситуации возможны самые разные, но поручение такое я дам, потому что нужно сделать все, чтобы эту положительную тенденцию закрепить, и это наша с вами задача», — отметил премьер-министр.
По данным Михаила Меня, россияне за последние пять месяцев взяли ипотечных кредитов на 627,3 миллиарда рублей. Всего за это время было оформлено 367 тысяч 398 кредитов, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет «Лента. Ру».
Ранее в июле Сбербанк повысил процентные ставки ипотечным кредитам на 0,5–1 процентный пункт. Минимальные ставки в рублях по ипотечным продуктам составляют 9,5 процента годовых по специальным предложениям и 11 процентов — по основным.
Фото: papamamaja.ru