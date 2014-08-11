Правительство ограничит рост ставок по ипотеке

«Просим вашего поручения вместе с Центробанком поработать на этот счет, чтобы к осени мы не получили никаких неожиданностей», — обратился глава Минстроя к Медведеву. Глава правительства сказал, что даст такое поручение, чтобы поддержать развитие ипотечного кредитования. «Неожиданности, к сожалению, в нынешней ситуации возможны самые разные, но поручение такое я дам, потому что нужно сделать все, чтобы эту положительную тенденцию закрепить, и это наша с вами задача», — отметил премьер-министр.