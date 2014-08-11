Под Тюменью разбился подполковник МЧС

Как пишет LifeNews.ru, заместитель начальника 32-го отряда федеральной противопожарной службы по Тюменской области Андрей Меркурьев, находясь за рулем Nissan Bluebird, столкнулся с грузовиком Volvo. Подполковник МЧС и его жена погибли на месте.
Авария произошла 10 августа на 80 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Андрей Меркурьев вместе со своей супругой направлялся в сторону Тюмени, возвращаясь от родственников. По словам очевидцев, Меркурьев увидел на дороге кошку и решил ее объехать, но столкнулся с движущимся навстречу грузовиком.
«Сотрудник МЧС в момент ДТП не находился на службе, — подтвердил источник в правоохранительных органах. — Следственными органами проводится расследование».
Также ведется служебная проверка в противопожарной службе, где работал погибший. Его сослуживцы рассказали, что Меркурьев был не только первоклассным профессионалом своего дела, но и очень добрым человеком и поэтому не мог сбить животное. В МЧС мужчина проработал 17 лет.