Под Тюменью разбился подполковник МЧС

Также ведется служебная проверка в противопожарной службе, где работал погибший. Его сослуживцы рассказали, что Меркурьев был не только первоклассным профессионалом своего дела, но и очень добрым человеком и поэтому не мог сбить животное. В МЧС мужчина проработал 17 лет.