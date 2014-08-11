Обновленные дворы Тюмени ждет торжественное открытие

Управа Восточного административного округа совместно с детским юношеским центром «Пламя», центром культуры «Современник», а так же центром развития творчества детей «Ритм» приглашает Вас на торжественные открытия благоустроенных дворовых территорий, приуроченные к празднованию 70-летия со дня образования Тюменской области. В программе мероприятий запланировано официальное открытие, а также праздничный концерт с конкурсами и призами для детей.