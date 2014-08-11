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Обновленные дворы Тюмени ждет торжественное открытие

11 августа 2014, 13:37
Дворы после реконструкции в текущем году открывают в июле практически каждую неделю. 12 августа праздник наступит на улицах Космонавтов, Широтной, 30 лет Победы и Садовой.

Управа Восточного административного округа совместно с детским юношеским центром «Пламя», центром культуры «Современник», а так же центром развития творчества детей «Ритм» приглашает Вас на торжественные открытия благоустроенных дворовых территорий, приуроченные к празднованию 70-летия со дня образования Тюменской области. В программе мероприятий запланировано официальное открытие, а также праздничный концерт с конкурсами и призами для детей.

Ждем всех на празднике открытия дворов 12 августа 2014 года:

в 17.00 часов по адресу: ул. Космонавтов д. 8 (ж/р «Войновка»).

в 17.00 часов по адресу: ул. Широтная д.35 (5-й микрорайон).

в 18.00 часов по адресу: ул. 30 лет Победы д.73,77,79 (3-й микрорайон).

Также 12 августа в 17.30 управа Калининского округа совместно с детско-юношеским центром «Фортуна» приглашает на торжественное открытие благоустроенных дворовых территорий улицы Садовой, № № 113 — 117, приуроченное к празднованию 70-летия образования Тюменской области. В программе мероприятия: официальное открытие, праздничное выступление коллектива ДЮЦ «Фортуна», игры для детей.

Напомним, в этому году в областном центре благоустраивают 47 дворовых площадок.

#Новости#Благоустройство#Дворы#Женя#Общество
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