Обновленные дворы Тюмени ждет торжественное открытие

Управа Восточного административного округа совместно с детским юношеским центром «Пламя», центром культуры «Современник», а так же центром развития творчества детей «Ритм» приглашает Вас на торжественные открытия благоустроенных дворовых территорий, приуроченные к празднованию 70-летия со дня образования Тюменской области. В программе мероприятий запланировано официальное открытие, а также праздничный концерт с конкурсами и призами для детей.
Ждем всех на празднике открытия дворов 12 августа 2014 года:
в 17.00 часов по адресу: ул. Широтная д.35 (5-й микрорайон).
в 18.00 часов по адресу: ул. 30 лет Победы д.73,77,79 (3-й микрорайон).
Также 12 августа в 17.30 управа Калининского округа совместно с детско-юношеским центром «Фортуна» приглашает на торжественное открытие благоустроенных дворовых территорий улицы Садовой, № № 113 — 117, приуроченное к празднованию 70-летия образования Тюменской области. В программе мероприятия: официальное открытие, праздничное выступление коллектива ДЮЦ «Фортуна», игры для детей.
Напомним, в этому году в областном центре благоустраивают 47 дворовых площадок.