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О самостоятельных путешествиях по Европе расскажут на семинаре

11 августа 2014, 09:23
Увлекательный семинар для самостоятельных путешественников Europa Travel Guide пройдет 13 августа в Тюмени. Гостей познакомят с необычными маршрутами по Европе, расскажут о тонкостях открытия шенгенской визы и оформлении страховки за границу.
Сюжет
Тюмень

В этот раз тема практического семинара посвящена путешествиям по Германии, Португалии и странам Бенилюкса. Гостей ждет встреча с тюменскими путешественниками, которые поделятся нестандартными маршрутами по Европе. От представителей туроператора и страховой компании вы узнаете о получении шенгенской визы на длительный срок и особенностях оформления страховки в Европу.

Инициаторами выступают туристическая компания Weekend и маркетинговое агентство Agency of business communications. Генеральный партнер мероприятия — туроператор «ВЕДИ Тур Групп Урал».

Помимо интересного общения вас ждет кофе-брейк, фотосессия на кабриолете, розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Также среди гостей разыграют уикенд (3 ночи проживания) в Праге.

Гостеприимный партнер мероприятия — танцевальный бар гриль «Фрэнки».

Для участия в семинаре обязательна регистрация на «Афише бизнес-событий Тюмени» http://afisha.bz/event/seminar-europa-travel-guide, для зарегистрированных гостей вход свободный.

Встреча состоится в среду, 13 августа, в танцевальном баре гриль «Фрэнки» (Тюмень, ул. Котовского, 16а), начало регистрации и фотосессии в 18:00, начало докладов — 19:00.

#Новости#Тюмень#Туризм#Ирина#Культура
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