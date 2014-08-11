О самостоятельных путешествиях по Европе расскажут на семинаре

В этот раз тема практического семинара посвящена путешествиям по Германии, Португалии и странам Бенилюкса. Гостей ждет встреча с тюменскими путешественниками, которые поделятся нестандартными маршрутами по Европе. От представителей туроператора и страховой компании вы узнаете о получении шенгенской визы на длительный срок и особенностях оформления страховки в Европу.
Инициаторами выступают туристическая компания Weekend и маркетинговое агентство Agency of business communications. Генеральный партнер мероприятия — туроператор «ВЕДИ Тур Групп Урал».
Помимо интересного общения вас ждет кофе-брейк, фотосессия на кабриолете, розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Также среди гостей разыграют уикенд (3 ночи проживания) в Праге.
Гостеприимный партнер мероприятия — танцевальный бар гриль «Фрэнки».
Для участия в семинаре обязательна регистрация на «Афише бизнес-событий Тюмени» http://afisha.bz/event/seminar-europa-travel-guide, для зарегистрированных гостей вход свободный.
Встреча состоится в среду, 13 августа, в танцевальном баре гриль «Фрэнки» (Тюмень, ул. Котовского, 16а), начало регистрации и фотосессии в 18:00, начало докладов — 19:00.