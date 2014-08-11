О самостоятельных путешествиях по Европе расскажут на семинаре

В этот раз тема практического семинара посвящена путешествиям по Германии, Португалии и странам Бенилюкса. Гостей ждет встреча с тюменскими путешественниками, которые поделятся нестандартными маршрутами по Европе. От представителей туроператора и страховой компании вы узнаете о получении шенгенской визы на длительный срок и особенностях оформления страховки в Европу.