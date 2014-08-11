На Республики в районе КПД запретили левые повороты

«На Тульской появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо, знаки движения по полосам, секция светофора со стрелкой налево заклеена, оставлена секция прямо и направо. На перекрестке с Одесской появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо и знаки движения по полосам. На Парфенова появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо и знаки движения по полосам», — написал он на форуме.