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На Республики в районе КПД запретили левые повороты

11 августа 2014, 11:21
В Тюмени изменилась схема проезда перекрестков улиц Республики и Тульской, Республики и Одесской, Республики и Парфенова. Связано это с появлением выделенной полосы для общественного транспорта.
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Тюмень

В Тюмени изменилась схема проезда перекрестков улиц Республики и Тульской, Республики и Одесской, Республики и Парфенова. Связано это с появлением выделенной полосы для общественного транспорта.

Как заметил сегодня утром пользователь NashGorod.ru Bacилий, при движении по Республике от Мельникайте к Пермякова на указанных перекрестках поворот налево запрещен.

«На Тульской появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо, знаки движения по полосам, секция светофора со стрелкой налево заклеена, оставлена секция прямо и направо. На перекрестке с Одесской появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо и знаки движения по полосам. На Парфенова появились знаки дорожной разметки, что из левой полосы только прямо и знаки движения по полосам», — написал он на форуме.

Более подробная информация о запуске выделенных полос и новых схемах дорожного движения для автомобилистов появится на портале NashGorod.ru чуть позже.

Фото пользователя NashGorod.ru Bacилия

#Новости#Дороги#Тюмень#Транспорт#Olga#Общество
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