Купили в Казахстане героин, но до дома его не довезли

Расследованием установлено, что Коканова и Демьянцев употребляли наркотики, которые приобретали в Петропавловске (Казахстан). 3 декабря 2013 года Коканова на автомобиле ВАЗ-2106 заехала за Демьянцевым и они направились в Петропавловск за очередной дозой.
«Женщина наркотик массой 0,86 граммов спрятала в машине под консолью рычага переключения передач, а мужчина сокрыл опасное вещество массой 0,89 граммов в кармане своей дубленки. В тот же день они выехали обратно домой. После пересечения международного автомобильного пункта пропуска в деревне Ельцово Казанского района автомобиль под управлением Кокановой остановили наркополицейские, которые обнаружили и изъяли героин», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Медицинское освидетельствование показало, что контрабандисты находились в состоянии наркотического опьянения.
Суд, рассмотрев дело, назначил Михаилу Демьянцеву 6 лет 15 дней лишения свободы. Ольга Коканова осуждена к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.