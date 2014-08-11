Купили в Казахстане героин, но до дома его не довезли

«Женщина наркотик массой 0,86 граммов спрятала в машине под консолью рычага переключения передач, а мужчина сокрыл опасное вещество массой 0,89 граммов в кармане своей дубленки. В тот же день они выехали обратно домой. После пересечения международного автомобильного пункта пропуска в деревне Ельцово Казанского района автомобиль под управлением Кокановой остановили наркополицейские, которые обнаружили и изъяли героин», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.