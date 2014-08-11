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Купили в Казахстане героин, но до дома его не довезли

11 августа 2014, 15:27
Осуждены двое жителей деревни Большие Ярки, которые пытались провезти в Тюменскую область почти два грамма героина. 36-летние Ольга Коканова и Михаил Демьянцев признаны виновными по п. «в» ч.2 ст. 229.1 (контрабанда наркотических средств, совершенная в значительном размере) и ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в значительном размере).

Расследованием установлено, что Коканова и Демьянцев употребляли наркотики, которые приобретали в Петропавловске (Казахстан). 3 декабря 2013 года Коканова на автомобиле ВАЗ-2106 заехала за Демьянцевым и они направились в Петропавловск за очередной дозой.

«Женщина наркотик массой 0,86 граммов спрятала в машине под консолью рычага переключения передач, а мужчина сокрыл опасное вещество массой 0,89 граммов в кармане своей дубленки. В тот же день они выехали обратно домой. После пересечения международного автомобильного пункта пропуска в деревне Ельцово Казанского района автомобиль под управлением Кокановой остановили наркополицейские, которые обнаружили и изъяли героин», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Медицинское освидетельствование показало, что контрабандисты находились в состоянии наркотического опьянения.

Суд, рассмотрев дело, назначил Михаилу Демьянцеву 6 лет 15 дней лишения свободы. Ольга Коканова осуждена к 2 годам 10 месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима.

#Новости#Контрабанда#Тюменская область#Наркотики#Таня#Происшествия
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