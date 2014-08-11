ФК «Тюмень» проиграл дома команде «Луч-Энергия»

Футбольный клуб «Тюмень» потерпел досадное поражение на домашнем поле. Обидчики черно-белых — команда «Луч-Энергия» из Владивостока — победили со счетом 1:0 и заработали три очка для турнирной таблицы.
Силы команд были примерно равны. Неслучайно большинство ставок до матча было сделано на ничью. Тюменцам должны были помочь родные трибуны, а против команды из Владивостока могла сыграть усталость после долгой дороги и разница во времени. Однако «тигры» оправдали свое прозвище и вырвали победу у подопечных Константина Галкина. Решивший судьбу матча гол забил на 81 минуте игры Андрей Мязин.
Главный тренер «Тюмени» Константин Галкин считает, что причиной поражения послужила секундная потеря концентрации.
«В первом тайме позволили сопернику создать пару острых моментов. В перерыве сделали выводы, и во второй половине гости не создали почти ничего. Но на секунду потеряли концентрацию и пропустили единственный гол. Очень обидное поражение», — цитирует тренера сайт onedivision.ru.
По итогам шести туров первенства ФНЛ футбольный клуб «Тюмень» занимает 11 место в турнирной таблице. Впереди у черно-белых матч со СКА-Энергия, который пройдет 17 августа в Хабаровске.
Фото с сайта ФК «Тюмень»