ФК «Тюмень» проиграл дома команде «Луч-Энергия»

Силы команд были примерно равны. Неслучайно большинство ставок до матча было сделано на ничью. Тюменцам должны были помочь родные трибуны, а против команды из Владивостока могла сыграть усталость после долгой дороги и разница во времени. Однако «тигры» оправдали свое прозвище и вырвали победу у подопечных Константина Галкина. Решивший судьбу матча гол забил на 81 минуте игры Андрей Мязин.