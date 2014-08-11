Две тысячи туристов не могут вернуться в Россию

«На курортах остается от одной до двух тысяч человек, они находятся не в аэропортах и продолжают отдых», — сказал Басов. По его словам, речь идет о курортах в Греции, Болгарии и Черногории.
С середины июля туристический рынок покинули шесть компаний, не сумевших выполнить свои обязательства перед клиентами. В частности, руководство фирмы «Нева» объявило о приостановке деятельности из-за финансовых проблем. Затем, в связи с невозможностью выполнения обязательств перед туристами приостановила деятельность компания «Роза ветров Мир», а в конце месяца — петербургский туроператор «Экспо-тур». 2 августа объявил о приостановке своей деятельности туроператор «Лабиринт», 5 августа — группа компаний «ИнтАэр», 6 августа — туроператор «Нордик Стар».
Эвакуация российских туристов обойдется «Турпомощи» примерно в 130 миллионов рублей, сообщает РИА Новости.
Фото: http://kub-kurort.ru