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Два аттракциона на Цветном бульваре будут бесплатными

11 августа 2014, 14:57
Бесплатно покататься на двух аттракционах — «Пират» и «Фигурки-Качалки» — можно будет в «Городском парке культуры и отдыха» в субботу, 16 августа.
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Тюмень

«Аттракцион невиданной щедрости» приурочен к празднованию 70-летия Тюменской области. К этой же дате привязан и другой подарок тюменцам: скульптура «Золотой пони» в натуральную величину, который установлен рядом с аттракционом «Вальс».

Как сообщает «Городской Парк Культуры и Отдыха», их организация получила одноименную награду в 2014 году «За выдающиеся результаты в популяризации паркового отдыха, постоянные инвестиции в развитие новых форм развлечений и заботу о безопасности посетителей». «Золотой пони» в парковой индустрии равен по статусу «Оскару» в киноиндустрии.

Сфотографироваться со скульптурной композицией, золотым пони, смогут все желающие. «Если загадать желание и потереть лоб золотому пони, ваше желание обязательно сбудется», — обещает руководство «Городского парка».

#Новости#Аттракционы#Тюмень#Цветной бульвар#Ирина#Культура
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