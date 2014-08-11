Два аттракциона на Цветном бульваре будут бесплатными

Как сообщает «Городской Парк Культуры и Отдыха», их организация получила одноименную награду в 2014 году «За выдающиеся результаты в популяризации паркового отдыха, постоянные инвестиции в развитие новых форм развлечений и заботу о безопасности посетителей». «Золотой пони» в парковой индустрии равен по статусу «Оскару» в киноиндустрии.