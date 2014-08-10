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Виктору Погорелову нужна помощь

10 августа 2014, 17:21
В Тюмени 9 августа на цветном бульваре прошел благотворительный концерт. В этот раз талантливые артисты Тюмени собрались не просто порадовать своими выступлениями, а для того, чтобы помочь собрать средства на реабилитацию Виктора Погорелова — руководителя АНО «Спортивный клуб танцев на колясках «Олимп» и филиала МАО ДОД ДЮСШ «Центр спортивного танца» ( г. Тюмень).

В апреле 2014 года Виктор Погорелов попал в аварию, где получил тяжелую черепно-мозговую травму, он неделю находился в коме. Сейчас Виктор находится в тяжелом состоянии, у него нарушение опорно-двигательного аппарата, передвигаться самостоятельно он не может. По словам врачей, успеть провести реабилитацию нужно в первые пол года после получения травмы. Реабилитация планируется в центре «Левенштейн» в Израиле стоимостью 43 314 $.

Такие акции проходят каждую неделю, в среднем с такого концерта собирают около 30 000 рублей, так же ящики для сбора средств установлены во дворце искусств «Пионер», 4 школе. На данный момент уже собрано 64,6 % средств.

Для тех, кто хочет и может помочь Виктору, вот реквизиты для перечисления денежных средств:

1) Номер карты мамы Виктора

4276 6700 2736 6169 Сбербанк (Погорелова Татьяна Анатольевна)

к/с 30101 810 80000 0000651

БИК 047102651

ИНН 7707083893

р/сч 40817810667100133860

2) Мобильный телефон (Билайн) +79097380705

#Новости#Благотворительные акции#Помощь пострадавшим#Благотворительность#Женя#Общество
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