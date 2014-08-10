Виктору Погорелову нужна помощь

В апреле 2014 года Виктор Погорелов попал в аварию, где получил тяжелую черепно-мозговую травму, он неделю находился в коме. Сейчас Виктор находится в тяжелом состоянии, у него нарушение опорно-двигательного аппарата, передвигаться самостоятельно он не может. По словам врачей, успеть провести реабилитацию нужно в первые пол года после получения травмы. Реабилитация планируется в центре «Левенштейн» в Израиле стоимостью 43 314 $.
Такие акции проходят каждую неделю, в среднем с такого концерта собирают около 30 000 рублей, так же ящики для сбора средств установлены во дворце искусств «Пионер», 4 школе. На данный момент уже собрано 64,6 % средств.
Для тех, кто хочет и может помочь Виктору, вот реквизиты для перечисления денежных средств:
1) Номер карты мамы Виктора
4276 6700 2736 6169 Сбербанк (Погорелова Татьяна Анатольевна)
к/с 30101 810 80000 0000651
БИК 047102651
ИНН 7707083893
р/сч 40817810667100133860
2) Мобильный телефон (Билайн) +79097380705