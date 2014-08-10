Виктору Погорелову нужна помощь

В апреле 2014 года Виктор Погорелов попал в аварию, где получил тяжелую черепно-мозговую травму, он неделю находился в коме. Сейчас Виктор находится в тяжелом состоянии, у него нарушение опорно-двигательного аппарата, передвигаться самостоятельно он не может. По словам врачей, успеть провести реабилитацию нужно в первые пол года после получения травмы. Реабилитация планируется в центре «Левенштейн» в Израиле стоимостью 43 314 $.