В Тюмени начались продажи Datsun on-DO

Datsun on-DO представляет собой доработанный и видоизменённый седан на базе прекрасно известной автомобилистам Lada Granta. Интересно, что «живые» машины появились в новом шоу-руме Datsun совсем недавно, но уже сейчас представители марки сообщают о нескольких проданных под заказ седанах.
Покупателям доступны автомобили в трёх комплектациях — Access, Trust и Dream, стоимость стартовой комплектации Access составит 329 000 рублей, за версию Trust попросят 355 000 рублей, а модификация Dream обойдётся в 400 000 рублей. Производство автомобиля запущено в Тольятти 14 июля 2014 года, в рамках партнёрского соглашения между Альянсом Renault-Nissan и АвтоВАЗом. Автомобили под маркой Datsun производятся на одной из самых современных линий АвтоВАЗа.
Оборудование базовой комплектации Access предусматривает самые необходимые функции для эксплуатации в российских условиях: электроусилитель руля и регулировка руля по высоте, подогрев передних сидений, складывающиеся задние сиденья и полноразмерное запасное колесо, ABS (антиблокировочная система торможения), BAS (усилитель экстренного торможения), EBD (система электронного распределения тормозных усилий), а также подушка безопасности водителя и система крепления детских кресел Isofix.
Стоимость комплектации Trust, которая, как планируется, будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей, включает в себя в дополнение к стандартному оборудованию комплектации Access центральный замок, бортовой компьютер, противотуманные фары, подушку безопасности переднего пассажира, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал, передние и задние брызговики, а также отличается хромированной отделкой элементов интерьера. В качестве опций будут доступны двухдиновая мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Hands Free и 4 динамика) и климат-контроль.
Datsun on-Do в топовой комплектации Dream получил 15-дюймовые оригинальные легкосплавные диски, ключ с дистанционным управлением, мультимедийную систему (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Hands free и 4 динамика), климат-контроль, стеклоподъемники задних дверей. Дополнительно предлагаются такие опции как навигационная система с семидюймовым цветным экраном, задний парковочный датчик, датчики дождя и света, боковые подушки безопасности и система электронной стабилизации, а также подогрев лобового стекла, который значительно облегчает эксплуатацию автомобиля в зимних условиях.
Datsun on-DO оборудован надёжным и проверенным бензиновым двигателем 1.6 л c двумя вариантами мощности 82 л.с. и 87 л.с. и механической коробкой передач. Палитра цветов кузова включает 6 вариантов цветов, включая цвета «металлик», которые предлагаются без доплаты.
Тюмень стала одним из первых городов, где появился официальный дилер Datsun — автосалон расположен на улице Федюнинсого рядом с шоу-румом Nissan. В салоне отмечают, что покупатели проявили интерес не к самой простой комплектации, а к более богатым версиям. Свои автомобили клиенты получат уже в ближайшее время.
Кроме седана с механической коробкой передач ожидается начало производства версии с автоматической трансмиссией, а также модели в кузове хэтчбек, которая должна получит название mi-DO. Уже сейчас для покупателей Datsun запущена специальная программа розничного финансирования Datsun Finance.