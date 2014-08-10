В Тюмени начались продажи Datsun on-DO

Стоимость комплектации Trust, которая, как планируется, будет пользоваться наибольшим спросом у покупателей, включает в себя в дополнение к стандартному оборудованию комплектации Access центральный замок, бортовой компьютер, противотуманные фары, подушку безопасности переднего пассажира, электрорегулировку и обогрев боковых зеркал, передние и задние брызговики, а также отличается хромированной отделкой элементов интерьера. В качестве опций будут доступны двухдиновая мультимедийная система (USB, слот для SD карты, Bluetooth, Hands Free и 4 динамика) и климат-контроль.