Устроилась работать кассиром и обокрала магазин

Как только в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Тюмени поступила информация о краже из магазина от ее директора, похитительницу нашли в течение суток. 28-летняя подозреваемая была задержана отдельным батальоном патрульно-постовой службы в квартире у своих знакомых. Выяснилось, что женщина устроилась на работу в магазин и находилась на испытательном сроке. Отработав несколько дней и совершив кражу денежных средств, правонарушительница сразу же скрылась и не вышла на следующий день на работу.