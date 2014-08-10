Устроилась работать кассиром и обокрала магазин

Как только в отдел полиции № 5 УМВД России по г. Тюмени поступила информация о краже из магазина от ее директора, похитительницу нашли в течение суток. 28-летняя подозреваемая была задержана отдельным батальоном патрульно-постовой службы в квартире у своих знакомых. Выяснилось, что женщина устроилась на работу в магазин и находилась на испытательном сроке. Отработав несколько дней и совершив кражу денежных средств, правонарушительница сразу же скрылась и не вышла на следующий день на работу.
Обнаружив недостачу денег в кассе, заявительница попыталась сама вернуть украденные деньги, однако задержанная не выходила на контакт.
Другой случай произошел 6 августа — невнимательная тюменка потеряла банковскую карту в магазине по улице Комбинатской. На место прибыли сотрудники группы немедленного реагирования, в итоге карта была найдена у одной из сотрудниц магазина, которая уже успела снять денежные средства с найденной карты.
35-летняя правонарушительница пояснила, что обнаружив карту и воспользовавшись тем, что пароля на ней было, она сняла все денежные средства.
«В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража).
Сотрудники полиции напоминают гражданам о внимательном отношении к сохранности своего имущества. При обнаружении пропажи банковской карты необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, чтобы сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленника по «горячим следам», а также заблокировать карту, сообщив об утере в отделение банка.
В случае совершения кражи ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно разобраться в ситуации — незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени — 291–600 или 02, сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмени.