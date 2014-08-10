У кандидата в губернаторы Тюменской области обнаружена судимость

У кандидата в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ Павла Дорохина при изучении биографии была обнаружена судимость, о которой он не упомянул в регистрационных документах — об этом 8 августа сообщил председатель ЦИК России Владимир Чуров.