У кандидата в губернаторы Тюменской области обнаружена судимость

«Подтвердилась скрытая судимость у одного из кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Это Павел Сергеевич Дорохин», — заявил он.
Согласно закону, Дорохин может быть снят с выборов, но Тюменский облизбирком пока не прокомментировал ситуацию. Напомним, что 7 августа был зарегистрирован в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области последний, четвертый претендент — Якушев Владимир Владимирович, временно исполняющий обязанности областного главы.
В этот же день был утвержден текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора Тюменской области, в него внесены фамилии четырех кандидатов на должность — Дорохина Павла Сергеевича, Пискайкина Владимира Юрьевича, Селюкова Михаила Викторовича и Якушева Владимира Владимировича.