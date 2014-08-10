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У кандидата в губернаторы Тюменской области обнаружена судимость

10 августа 2014, 10:43
У кандидата в губернаторы Тюменской области от партии КПРФ Павла Дорохина при изучении биографии была обнаружена судимость, о которой он не упомянул в регистрационных документах — об этом 8 августа сообщил председатель ЦИК России Владимир Чуров.

«Подтвердилась скрытая судимость у одного из кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Это Павел Сергеевич Дорохин», — заявил он.

Согласно закону, Дорохин может быть снят с выборов, но Тюменский облизбирком пока не прокомментировал ситуацию. Напомним, что 7 августа был зарегистрирован в качестве кандидата на должность губернатора Тюменской области последний, четвертый претендент — Якушев Владимир Владимирович, временно исполняющий обязанности областного главы.

В этот же день был утвержден текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах губернатора Тюменской области, в него внесены фамилии четырех кандидатов на должность — Дорохина Павла Сергеевича, Пискайкина Владимира Юрьевича, Селюкова Михаила Викторовича и Якушева Владимира Владимировича.

#Новости#Выборы губернатора Тюменской области#Выборы#Женя#Политика
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